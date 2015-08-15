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صالح جمعة يغيب عن لقاء الشرطة وعمرو جمال يدعم هجوم الأهلي

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صالح جمعة يغيب عن لقاء الشرطة وعمرو جمال يدعم هجوم الأهلي صالح جمعة يغيب عن لقاء الشرطة وعمرو جمال يدعم هجوم الأهلي

تأكد غياب صانع الألعاب صالح جمعة عن لقاء الأهلي أمام اتحاد الشرطة في كأس بسبب الإصابة.

الأهلي ضرب الجونة 13-0 في دور الـ16 من كأس مصر.

ليتأهل إلى ربع النهائي ويضرب موعدا مع اتحاد الشرطة.

وتعرض صالح جمعة لإصابة في الركبة أبعدته عن لقاء الجونة. قبل أن يؤكد طبيب الأهلي ابتعاده أيضا عن لقاء الشرطة.

وعلى الجانب الأخر أصبح عمرو جمال جاهزا للمشاركة من جديد مع الأهلي بعدما غاب عن لقاء الجونة.

وكان عمرو جمال قد تعرض لإصابة في الركبة ليغيب عن لقاء الجونة ولكنه عاد من جديد بعد التعافي ليصبح جاهزا للقاء الشرطة.

كما يستعيد الأهلي كلا من أحمد عبد الظاهر وباسم علي أيضا بعد التعافي من الإصابة.

ويستعد الأهلي لمواجهة الشرطة يوم الأحد في ربع نهائي كأس مصر.ش

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