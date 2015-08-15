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الزمالك يواجه ' منافسه المفضل ' في كأس مصر

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الزمالك يواجه ' منافسه المفضل ' في كأس مصر الزمالك يواجه ' منافسه المفضل ' في كأس مصر

عندما يصطدم الزمالك بحرس الحدود في كأس مصر.. دائما ما يصل الفريق الأبيض إلى المباراة النهائية. هل تتكرر القاعدة؟

ويدخل الزمالك مواجهة حرس الحدود في دور الـ16 لكأس ياحثا عن الوصول لربع النهائي للموسم الرابع على التوالي.

وتقام المباراة باستاد بتروسبورت في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

وينتظر الفائز من مباراة الزمالك والحدود فريق الاتحاد بالإسكندرية في دور ربع النهائي.

ويأمل الزمالك في الحفاظ على لقبه للعام الثالث على التوالي بعد تتويج بكأس مصر موسمين 2012-2013 و2013-2014 وجمع 23 لقبا. لكن عليه أن يعبر المحطة الثانية في مشواره هذا الموسم.

والتقى الفريقان ثلاث مرات في كأس مصر عبر التاريخ.. نجح الزمالك في عبور الحدود في أدوار مختلفة.. بل وتأهل إلى النهائي فيهم جميعا.

وخلال المرات الثلاث التي وصل فيها الزمالك للنهائي.. خسر اللقب مرة واحدة.

فكان أول مواجهة للزمالك مع حرس الحدود في كأس مصر وذلك في نسخة 2008 بدور نصف النهائي وانتصر الأبيض 2-1 بهدفي عمرو زكي وعمرو الصفتي.

المرة الثانية كانت في نصف النهائي وكرر الزمالك فوزه بالنتيجة ذاتها لنسخة 2011 وخسر الأبيض اللقب أمام إنبي 2-1.

أخر مواجهات الفريقين في كأس مصر كانت العام الماضي عندما تُوج الزمالك باللقب الـ23 لكأس مصر.

فاز الزمالك 1-0 بهدف مصطفى فتحي في دور ربع النهائي.

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