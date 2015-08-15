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الهجرة الدولية: أكثر من 3 ملايين نازح فى العراق فى غضون 8 أشهر

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الهجرة الدولية: أكثر من 3 ملايين نازح فى العراق فى غضون 8 أشهر الهجرة الدولية: أكثر من 3 ملايين نازح فى العراق فى غضون 8 أشهر
قدرت منظمة الهجرة الدولية فى أحدث إحصاءاتها عدد النازحين العراقيين فى الفترة من ديسمبر عام 2014 وحتى يوليو الماضى بأكثر من 3 ملايين نازح، مشيرة إلى استمرار عمليات النزوح.

وأوضحت المنظمة حسبما ذكر "مركز أنباء الأمم المتحدة" مساء الجمعة بأن مكتبها فى العراق قدر بأن 87% من النازحين جاءوا من محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين، فيما سجلت محافظتا الأنبار وكركوك أعلى زيادة للنازحين خلال يوليو الماضى.

وتابعت المنظمة "محافظات الأنبار وكركوك وبغداد ودهوك وصلاح الدين وإربيل ونينوى تستضيف أكبر عدد من النازحين".

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