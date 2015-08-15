الهام شاهين تكشف عن تفاصيل أخر مكالمة بينها وبين نور الشريف

قالت الفنانة إلهام شاهين، إنها لا تصدق أنها لن ترى نور الشريف بعد اليوم، مؤكدة أنه كان أقرب صديق لها، وكان أستاذها، وأول من قدمها إلى الفن، وقالت أنه طلبها لتمثل معه فيلم "العار"، وكانت تناديه في الفيلم "أبيه كمال"، وقالت إنه سيظل "أبيه كمال" طوال العمر.

تصريح إلهام جاء في برنامج "معكم"، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، على فضائية "cbc"، حيث قالت إن نور الشريف هو الفنان الوحيد الذي عملت معه في السينما والمسرح والتلفزيون، كما عملت معه في الإنتاج، مضيفة أنه الفنان الوحيد الذي يريد ممن يعمل معه أن يكون أفضل منه.

ولفتت إلى أن كل الأعمال التي مثلتها معه حصلت فيها على جوائز، واستطردت :"بوسي زوجة نور الشريف أختي، وأولادها أولادي".

وكشفت أن آخر مكالمة بينها وبينه، جاءت بعد اتصال بينها وبين بوسي كانت تشكو خلاله الهام من ألم بالركبة، ففوجئت به يتصل بها من هاتفه ووعدها بزيارة ليطمئن على صحتها.