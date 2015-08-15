حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 2015/8/15

حظك اليوم برج الحمل يوم السبت 2015/8/15

حظك اليوم برج الثور يوم السبت 2015/8/15

حظك اليوم برج الجوزاء يوم السبت 2015/8/15

حظك اليوم برج السرطان يوم السبت 2015/8/15

حظك اليوم برج " الأسد " يوم السبت 2015/8/15

حظك اليوم برج العذراء يوم السبت 2015/8/15

حظك اليوم برج الميزان يوم السبت 2015/8/15

حظك اليوم برج العقرب يوم السبت 2015/8/15

حظك اليوم برج القوس يوم السبت 2015/8/15

حظك اليوم برج الجدى يوم السبت 2015/8/15

حظك اليوم برج الدلو يوم السبت 2015/8/15

حظك اليوم برج الحوت يوم السبت 2015/8/15

>تنتظرك معلومات جيدة تساعدك على حسن الاختيار، كن متكتمًا جدًا ولا تثق فى أحد، فهناك أعداء حولك، لكن هذا لا يعنى أن تمنح الحبيب المساحة والوقت الذين يحتاج إليهما ولا تكبله بغيرتك الشديدة.>تتملكك رغبة فى التغيير والانفتاح على آفاق جديدة والسفر، لكنك لن تقدر على الهروب من واقعك، لذا حاول التغيير وحاول البحث عن شريك جديد لحياتك والأرتباط بشكل رسمى به.>تثبت وجودك وتتخطّى معظم الحواجز الموجودة أمامك خاصة وأن الظروف تسمح لك بتحديد خياراتك وإعادة النظر فى بعض الاتجاهات، لكن إحذر من إثارة غيرة الشريك فهو يعيش حالة من الشك نتيجة تصرفاتك تجاه الآخرين.>تبحث عن الفرصة المناسبة التى تساعدك على تحقيق مشاريعك الكبير، ابحث عنها فهى قريبة منك، ولا تفاجئ بتصرفات شريكك فى الحياة الغريبة، حاول أن تصارحه بما يقلقك لتصحيح الوضع>بانتظارك مكافأة غير متوقعة تقديرًا لمجهوداتك الكبيرة فى تنفيذ كل ما يطلب منك، لكن فى نفس الوقت عليك عدم الإصغاء إلى جميع أقوال المقربين منك خاصة من يحاول توتير علاقتك بالشريك.>تحقق نتائج مهمة تمكنك من التغلب على التشويش الذى تعرضت له فى الأيام الماضية، لكنك فى نفس الوقت قد تصاب بخيبة بسبب صدمة عاطفية فجائية، لذا كن مستعدًا لمرحلة مقبلة تحمل الكثير من المفاجآت.>لديك قدرتك على المجابهة قوية، لا تتردد فى استثمار أفكارك الرائدة، فهى ستساعدك على الوصول لنجاحات غير متوقعة، كذلك هناك تجربة جديدة فى العلاقة العاطفية، تنتهى بارتباط سريع مع شخص لم تكن تتوقع أن يكون شريكًا لك.>لديك الكثير من الحظ فى حياتك وهو ما يجلب إليك خيرًا وإشارات حاسمة تدفعك لممارسة جميع سلطاتك، لكن احترس من القلق الذى ينتج عن بعض تصرفات الحبيب الغريبة التى ربما تجعلك تستاء من ملاحظاته القاسية وتخشى على استمرار العلاقة>أمامك يوم إيجابى ينسحب على الأيام المقبل، كما تنتظرك كلمة عذبة نتيجة عودة الحبيب وربما تزول الضغوط فينعكس الأمر إيجابًا على وضعك العاطفى.>إياك والغرور وانتقاد الآخرين ما لم تكن أهم منهم، لذا فعد إلى صوابك، وعليك التركيز على الحياة العاطفية من خلال الأصدقاء والمعارف وأن تهتم بالترفيه والحفلات.>احم نفسك من الأخطار ولا تقدم على تحديات أو تصرفات عشوائية، فهناك مشكلة كبيرة تنتظرك، كما ينبغى عليك أن تستخدم الليونة والروية مع الشريك وتجنب فرض إرادتك عليه.>يلمع نجمك فى غضون الأيام القليلة المقبلة، وتحقق إنجازًا مميزًا على الصعيد المهنى، تستحق عليه التهنئة وذلك نتيجة علاقتك المنسجمة بمن تحب.