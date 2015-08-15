انطلاق الرحلة العلمية الأولى لطلاب كلية تكنولوجيا المصايد فى بحيرة ناصر

انطلقت أمس الجمعة، الرحلة العلمية التجريبية الأولى لطلبة كلية تكنولوجيا المصايد والأسماك بجامعة أسوان فى بحيرة ناصر، والتى تنظمها الجامعة بالتعاون مع هيئة وادى النيل للملاحة النهرية، حيث تستمر الرحلة لمدة ستة أيام تحت رعاية الدكتور منصور كباش رئيس جامعة أسوان، واللواء مصطفى عامر رئيس الهيئة.

وصرح اللواء مصطفى عامر رئيس هيئة وادى النيل للملاحة النهرية، أن الرحلة تضم 21 طالبًا بالكلية وخمسة من أعضاء هيئة التدريس، وذلك على متن الباخرة ساق النعام التابعة للهيئة، مشيرًا إلى أن الطلاب سيتدربون خلال الرحلة على الفنون البحرية المختلفة واتزان السفن، وقيادة البواخر والملاحة النهرية، وسبل توجيه السفن والآلات الموجودة على متنها علاوة على التعرف على لوجستيات النقل والتسويق فى ميناء السد العالى شرق بأسوان وميناء الشهيد الزبير فى وادى حلفا.

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