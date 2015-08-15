بالصور.. افتتاح أول بطولة لأندية المدن الجديدة تستضيفها العاشر من رمضان

افتتحت أول بطولة لأندية المدن الجديدة برعاية مجلس أمناء مدينة العاشر من رمضان على أرض نادى الصفوة.

وشارك فى فعاليات البطولة، رموز مدينة العاشر ولجنة التنظيم للبطولة برئاسة أحمد حسان، ومن مجلس الأمناء المهندس مدحت شهاب وأحمد صبرى وصبرى الجبالى، ومحمد عزت وأحمد الخطيب مسئول ملف التعليم بمجلس الأمناء وأحمد المسلمى، وعادل إسماعيل ورئيس حى الأردنية المهندس محمد حلاوة ورموز المدينة.

وافتتحت البطولة بإطلاق شعلة البطولة، حيث تم استعراض رياضى لـ14 ناديا من أندية المدن الجديدة " الشروق، وبدر، وأكتوبر، والمستقبل، والطلائع، العبور، القاهرة الجديدة ، وزايد" وبعض المدن الأخرى"،ثم عرض جمباز لنادى المستقبل.

وأكد أحمد حسان رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، أن العمل بروح الفريق يحتاج إلى تأزر الجميع مشددا على أهمية العمل الجماعى فى الارتقاء بمنظومة الرياضة والشباب الذين هم حلم الغد والمستقبل وأن البطولة هى بدية للعديد من الأنشطة التنافسية على مستوى الأندية.

وقال صبرى الجبالى نائبا عن الدكتور محمد حلمى الذى اعتذر عن الحضور لحالة وفاة بالأسرة معربا عن دعم البطولة للنهوض بشبابنا لأن الرياضة هى أساس العقل والجسم السليم، مؤكدا أن العاشر من رمضان هى المدينة التى حمل اسمها رمز التحدى والصمود والنجاح.



>