دراسة سويدية: الأذكياء قد يعيشون عمرًا أطول

كشفت دراسة سويدية حديثة أن الأشخاص الأذكياء قد يعيشون أطول وفقاً للنتائج النظرية، وذلك بعد تحليل وتقييم عدد من الأبحاث فى السويد والدنمارك والولايات المتحدة الأمريكية.

وفسر الباحثون ذلك، مشيرين إلى أن سبب العلاقة بين الذكاء وزيادة احتمالات طول العمر يرجع إلى الجينات، التى تتمتع بخواص أفضل، كما أشار الباحثون إلى أن جينات الأشخاص الأذكياء غالبًا ما تحتوى على حمض نووى DNA أفضل، يساهم فى تعزيز صحتهم وجعلهم يتمتعون بجسد صحيح وبالتالى تقليل فرص الإصابة بالأمراض وترفع خطر الوفاة.

فى الوقت نفسه، أكد الباحثون أن الأشخاص الأذكياء والذين يملكون معامل "IQ" مرتفع ليس بالضرورة أن يعيشوا طويلاً، لأن هذه النتائج تعتبر نظرية فى المقام الأول، كما تتطلب ألا يعانى الشخص من بعض الطفرات والتحويرات الجينية التى قد تصيبه بالأمراض، التى ترفع فرص الوفاة.

ونشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية " International Journal of Epidemiology"، وكما نشرت على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى الثالث عشر من شهر أغسطس الجارى.

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