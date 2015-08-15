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"ريجيم الكربوهيدرات"يخلصك من وزن أكبر فى وقت قصير

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"ريجيم الكربوهيدرات"يخلصك من وزن أكبر فى وقت قصير "ريجيم الكربوهيدرات"يخلصك من وزن أكبر فى وقت قصير
نتائج جديدة ومثيرة كشفت عنها مؤخرًا دراسة أمريكية حديثة أشرف عليها باحثون من المعهد الوطنى لأمراض الكلى والجهاز الهضمى والسكر، بخصوص أفضل الحميات الغذائية التى تساعد على التخلص من الوزن الزائد.

وأكدت الدراسة أن الحمية الغذائية قليلة الكربوهيدرات قد أثبتت نجاحاً كبيراً، وكانت هى الريجيم الأفضل للتخلص من أكبر عدد من الكيلوجرامات الزائدة وتساعد على التمتع بجسد رشيق ووزن مثالى فى أقرب وقت ممكن، وهو ما يعد أمرًا مثيرًا للغاية.

وأشار الباحثون فى الوقت نفسه إلى أن الحمية الغذائية قليلة ، والتى يبتعد الإنسان خلالها تمامًا عن الأطعمة الغنية بالدهون ويتناول قدرًا متوسطًا من الكربوهيدرات، تعد هى الأفضل بالنسبة لصحة الإنسان، حيث تخلصه من أكبر كمية ممكنة من الدهون والتى ترفع نظريًا خطر الوفاة، حيث تتسبب فى رفع فرص الإصابة بالسكر والأزمات القلبية والسرطان والكثير من الأمراض.

وعلق فريق من الباحثين بجامعة أوكسفورد البريطانية، مشيرين إلى أن الحمية الغذائية الأفضل بالنسبة لأى إنسان، هى التى يستطيع أن يواظب على اتباعها حتى يتخلص من الوزن المفرط، سواء كانت حمية قليلة الدهون أو قليلة الكربوهيدرات.

ونشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية " Cell Metabolism "، كما نشرت على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى الثالث عشر من شهر أغسطس الجارى.

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مصر 365

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