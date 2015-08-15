لجنة عجمان تستعد لاستقبال الطلبات

أكملت لجنة إمارة عجمان لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي لعام 2015 استعداداتها النهائية لاستقبال طلبات المرشحين لانتخابات المجلس، التي تبدأ غداً وتستمر خمسة أيام، وذلك ابتداء من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثالثة بعد الظهر.

وتم خلال اجتماع أعضاء اللجنة مع الموظفين التنفيذيين، الذين جرى تدريبهم وتأهيلهم لبدء استقبال طلبات المرشحين، مناقشة آلية وخطوات التسجيل التي تبدأ باستقبال المرشحين واستيفاء الرسوم المترتبة عليهم للتسجيل، ثم ملء الاستمارة الإلكترونية واعتمادها من عضو اللجنة، وذلك في أولى مراحل الترشح لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي لعام 2015.

وقال راشد عبد الرحمن بن جبران السويدي رئيس لجنة إمارة عجمان: إن اللجنة سخرت كل الإمكانات لتقديم أفضل الخدمات خلال تسجيل أسماء المرشحين لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي في عجمان.