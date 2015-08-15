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لجنة إمارة الفجيرة تكمل جاهزيتها لاستقبال المرشحين

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لجنة إمارة الفجيرة تكمل جاهزيتها لاستقبال المرشحين لجنة إمارة الفجيرة تكمل جاهزيتها لاستقبال المرشحين

أكدت لجنة إمارة الفجيرة لانتخابات المجلس الوطني 2015 جاهزيتها لاستقبال المرشحين لانتخابات المجلس، وقال محمد أحمد بن غانم الكعبي رئيس اللجنة إنه تم توفير التسهيلات كافة في مقر لجنة الإمارة بدءاً من المواقف الخاصة ومنصة رجال الأعمال مزودة بأحدث التقنيات والإنترنت لاستكمال الأوراق الثبوتية عند الحاجة وانتهاءً بتوفير خدمة استخراج حسن السيرة والسلوك خلال دقائق بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الفجيرة.

وأشار إلى أن عملية التسجيل تستمر من غدٍ إلى يوم الخميس 20 من الشهر الجاري في مقر اللجنة في غرفة التجارة والصناعة في الفجيرة من الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثالثة بعد الظهر.

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