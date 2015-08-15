أمين «بر أبها» يزور المصابين

زار أمين عام جمعية البر في أبها الشيخ محمد بن فحاس يرافقه رئيس الدعوة في بللسمر الشيخ محمد بن رزقان آل مداوي، رجال الأمن المصابين في الحادثة الإرهابية تفجير مسجد قوات الطوارئ الخاصة في منطقة عسير، الذين يرقدون بمستشفى عسير المركزي في أبها للاطمئنان على حالتهم، مبدياً أسفه لما ألم بهم. وأوضح أن إصابتهم تعد تاجاً ورفعة لهم في الدنيا والآخرة وقد ذكر لهم بأن جميع أبناء هذا البلد المعطاء يقف صفا واحدا مع قيادته الحكيمة في وجه كل غادر من أهل البغي والظلم والعدوان، داعياً الله أن يحفظ هذا الوطن وولاة أمره ورجال أمنه، وأن يحقق النصر للمرابطين والمقاتلين من جميع أفرع القوات المسلحة، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل وللشهداء بالرحمة والمغفرة. من جهة أخرى، عبّر المصابون عن شكرهم وتقديرهم لبن فحاس على هذه الزيارة غير المستغربة من أبناء هذا الوطن المخلصين.