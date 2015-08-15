أخبار عاجلة

مساء الأنوار: لقاء خاص مع المدير الفني وبعض لاعبي الأسيوطي بعد صعود الفريق للدوري الممتاز -
مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه -
طارق الخولي: زيارة السيسي لواشنطن صفعة لأوباما والإخوان -
صور| تواصل احتفالات الطرق الصوفية بالرجبية في طنطا -
مساء dmc - د. عبد العزيز السيد : الدواجن أرخص بروتين حيواني ويجب أن نسعى لتحسين سياسات الإنتاج -
مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته -
مساء الأنوار: مداخلة وتصريحات ك. محمد حلمي بعد الهجوم عليه من أحد لاعبي الزمالك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

أمين «بر أبها» يزور المصابين

Google+ Print
أمين «بر أبها» يزور المصابين أمين «بر أبها» يزور المصابين
935219747768.jpg

جمعية البر تقدم هدايا لمصابي التفجير

    زار أمين عام جمعية البر في أبها الشيخ محمد بن فحاس يرافقه رئيس الدعوة في بللسمر الشيخ محمد بن رزقان آل مداوي، رجال الأمن المصابين في الحادثة الإرهابية تفجير مسجد قوات الطوارئ الخاصة في منطقة عسير، الذين يرقدون بمستشفى عسير المركزي في أبها للاطمئنان على حالتهم، مبدياً أسفه لما ألم بهم. وأوضح أن إصابتهم تعد تاجاً ورفعة لهم في الدنيا والآخرة وقد ذكر لهم بأن جميع أبناء هذا البلد المعطاء يقف صفا واحدا مع قيادته الحكيمة في وجه كل غادر من أهل البغي والظلم والعدوان، داعياً الله أن يحفظ هذا الوطن وولاة أمره ورجال أمنه، وأن يحقق النصر للمرابطين والمقاتلين من جميع أفرع القوات المسلحة، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل وللشهداء بالرحمة والمغفرة. من جهة أخرى، عبّر المصابون عن شكرهم وتقديرهم لبن فحاس على هذه الزيارة غير المستغربة من أبناء هذا الوطن المخلصين.

'; jQuery(this).parent('.img_title').after(dev); }// end 200 ) { jQuery(this).after(''); jQuery(this).click(function() { //alert( "Handler for .click() called." ); //jQuery(this).css('max-width','none'); //jQuery(this).attr('id','fancybox1'); src = jQuery(this).attr('src'); title = jQuery(this).attr('title'); if( !title ) title = ''; //dev = '

X

'; dev = ''+ src +'
>'+title; //dev = 'xx'; jQuery.fancybox({ content: dev }); });// end click } }); jQuery("a#fancybox1").fancybox({ 'titleShow' : true, 'transitionIn' : 'elastic', 'transitionOut' : 'elastic', 'easingIn' : 'easeOutBack', 'easingOut' : 'easeInBack', 'titlePosition' : 'over' //'titlePosition' : 'inside' }); }); // end jquery

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية