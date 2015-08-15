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جمعية الكوثر الصحية في عسير تزور مصابي تفجير «مسجد الطوارئ»

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جمعية الكوثر الصحية في عسير تزور مصابي تفجير «مسجد الطوارئ» جمعية الكوثر الصحية في عسير تزور مصابي تفجير «مسجد الطوارئ»

    زار وفد من جمعية الكوثر الصحية الخيرية في عسير المصابين في حادثة تفجير مسجد قوات الطوارئ الخاصة في مستشفى عسير المركزي، وقدم الوفد الهدايا والورود للمصابين متمنين لهم الشفاء العاجل.

وذكر الوفد أن الزيارة تأتي في إطار الواجب الديني والوطني الذي يمليه حق الأخوة والمواطنة الصادقة والوقوف صفاً واحداً خلف القيادة الحكيمة التي تولي جل الاهتمام بأسر الشهداء وأبنائهم المصابين خلال أداء واجبهم الشريف تجاه الدين والوطن، سائلين المولى عز وجل أن يمن عليهم بالشفاء العاجل، وأن يديم نعمة الأمن والأمان على بلادنا المباركة، وأن يحفظ ولاة أمرنا وأن يسدد خطاهم على الخير دوماً. وقدم الوفد شكره إلى إدارة مستشفى عسير ممثلة في إدارة العلاقات العامة على حسن الاستقبال وتسهيل الزيارة.

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