"التأمينات": لجنة الخبراء تقترب من إنهاء مشروع قانون المعاشات الموحد

أكد عمرو حسن رئيس صندوق التأمينات الاجتماعية لموظفى الحكومة ، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن لجنة الخبراء المشاركة فى صياغة القانون الموحد للتأمينات والمعاشات قاربت على الانتهاء من المسودة الأخيرة لمشروع القانون على أن يتم عرضه للحوار المجتمعى والأطرف المعنية.

وكانت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، قد نفت فى تصريحات صحفية من قبل ما تردد حول انتهاء الوزارة من قانون التأمينات الموحد "الجديد" وعرضه على رئيس الجمهورية، مؤكدة أن المعروض حاليا مشروع قانون لتعديل قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975، وأنه لم يتم الانتهاء من القانون الجديد بعد، وجار مراجعة مسودة مشروعه من خلال لجنة الخبراء وسيتم عرضه للحوار المجتمعى.

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