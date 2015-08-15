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سامح عاشور: الأحزاب غير جاهزة للانتخابات..وليس لديها كتلة تصويتية بالشارع

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سامح عاشور: الأحزاب غير جاهزة للانتخابات..وليس لديها كتلة تصويتية بالشارع سامح عاشور: الأحزاب غير جاهزة للانتخابات..وليس لديها كتلة تصويتية بالشارع
قال سامح عاشور، نقيب المحامين، وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إن اللجنة العليا للانتخابات هى الجهة الوحيدة الجاهزة والمستعدة للاستحقاق الانتخابى الثالث فى خارطة الطريق وهو انتخابات مجلس النواب.

وأضاف "عاشور" لـ"اليوم السابع"، أن الأحزاب والقوى السياسية المختلفة غير جاهزة للانتخابات البرلمانية، كما أنها ليست مهيأة لذلك، نظرا للظروف الصعبة التى تمر بها البلاد، والظروف الاقتصادية وغيرها.

وأكد "عاشور" أن الأحزاب والقوى السياسية ليست لها كتلة تصويتية كبيرة فى الشارع لتستطيع المنافسة القوية للفوز بأكبر عدد من مقاعد البرلمان، مشددا على ضرورة أن تهتم الأحزاب بالتواصل مع الجماهير فى الشارع وتتعرف على مشاكلهم لكى تعبر عن المواطنين داخل البرلمان.

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