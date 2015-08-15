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"التعليم": موقعنا الإلكترونى لم يتعرض لـ"هاكرز" من قِبَل طلاب الثانوية

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"التعليم": موقعنا الإلكترونى لم يتعرض لـ"هاكرز" من قِبَل طلاب الثانوية "التعليم": موقعنا الإلكترونى لم يتعرض لـ"هاكرز" من قِبَل طلاب الثانوية
قالت وزارة التربية والتعليم، إن موقعها الإلكترونى لم يتعرض لـ"هاكرز" من قبل المدمرين العرب وسحب البيانات الخاصة بالموقع، مؤكدة أن الفيديو المتداول تحت عنوان "سحب بيانات موقع وزارة التربية والتعليم" غير صحيح.

كان مجموعة من الطلاب تحت مسمى "اتحاد طلاب الثانوية العامة والأزهر والتعليم الفنى"، نشروا عبر موقع يوتيوب، زعموا فيه أنهم اخترقوا موقع الوزارة، وقاموا بسحب البيانات الخاصة.


>- مجهولون ينشرون فيديو لـ"هاكرز" يخترق موقع "التعليم" ويهدد: "القادم أعظم"

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مصر 365

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