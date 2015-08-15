«صحة الشرقية» تحيل ملف قضية «مبتور الإصبع» للهيئة الصحية الشرعية

أحالت الشؤون الصحية في المنطقة الشرقية ملف قضية "بتر إصبع طفل" التي حدثت في مستشفى الولادة والأطفال بالدمام إلى الهيئة الصحية الشرعية للنظر فيها وصدور القرار الشرعي المناسب حيالها.

وأكد أسعد سعود الناطق باسم صحة الشرقية أن الكشف عن التفاصيل يأتي في إطار الحرص لتوضيح الحقائق.

وقال: "تبين من مراجعة الملف الطبي للمريض حسن الخباز (6 أعوام) أنه كان يراجع منذ أكثر من 4 سنوات في عيادة الجراحة لوجود إصبع زائد نتيجة تشوه خلقي من جهة الإبهام في اليد اليمنى"، مضيفا "قرر الطبيب استشاري جراحة الأطفال في حينه عمل استئصال جراحي للإصبع وتنوم في قسم جراحة الأطفال في تاريخ 6/7/1432ه لمدة 4 أيام وخرج بصحة جيدة، بعد ذلك تم تحويله إلى مستشفى الملك فيصل التخصصي في الرياض لأخذ رأي جراح التجميل وإكمال العلاج اللازم وتم قبوله بتاريخ 25/11/1432ه، علماً بأنه آخر زيارة متابعة للمريض في العيادات الخارجية (جراحة الأطفال) كانت في تاريخ 3/11/1432ه عند نفس الطبيب (المدعى عليه)، واستكملت إجراءات المراجعة بعد أن تم التأكد من قبوله بمستشفى الملك فيص التخصصي في الرياض".

وتابع "وبعد مضي نحو أربعة أعوام على بتر الإصبع تقدم والد الطفل بتاريخ 28/3/1436ه بشكوى إجراء عملية بتر الإصبع السليم بدلاً من الإصبع الزائد، حيث قام بتعبئة نموذج شكوى طبية ضد أحد أطباء مستشفى الولادة والأطفال بالدمام وحدد مطالبته بالتعويض المادي والعقوبة الإدارية، وعلى ضوئه تم اجراء اللازم من حيث التحقق وطلب التقارير الطبية والملف الطبي والأشعة، وعرضت على استشاري أطفال للدراسة، وبعد استكمال إجراءات التحقق والتحقيق أحيلت للهيئة".

يشار إلى أن ذوي الطفل لم يقدموا شكواهم إلا بعد أن استنفذوا طرق العلاج التصحيحية، وأنهم وصلوا لطريق مسدود وتأكدوا أنهم أمام خطأ طبي فادح.