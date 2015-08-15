الجمارك: احذروا «عقال» المخدرات

تبذل هيئة الجمارك السعودية جهوداً جبارة للحفاظ على امن البلاد وحمايته من تهريب المخدرات اليه عبر منافذ البلاد المختلفة من موانئ برية وبحرية ومطارات وغيرها.

وكشفت الهيئة عن الكثير من منجزاتها في احباط عدد كبير من حالات تهريب المخدرات بمختلف الوسائل الخبيثة التي يستخدمها المهربون لايصال سمومهم للفتك بشباب الامة، وقد عرضت الجمارك في مهرجان صيف ينبع عدداً من الوسائل التي استخدمها عصابات تهريب المخدرات من خلال المواد العينية او اللوحات التوضيحية التي تحمل صورا لتلك الوسائل.

وشهد جناح الجمارك بالمهرجان توافداً كبيراً من قبل الزوار الذين اندهشوا كثيرا بالوسائل المستخدمة في التهريب والتي طالت المصحف الشريف بمختلف احتياجاته من حاملة المصاحف او صندوق حفظ المصحف، بالإضافة لوسائل التهريب الاخرى عبر السلع والمنتجات الغذائية والفواكه والسيارات والشاحنات وقطع غيارها وغيرها من الوسائل الغريبة.

ومن بين تلك الوسائل والتي تم ضبطها مؤخرا في أحد منافذ البلاد "العقال" الذي يعتبر احد مكونات الزي الوطني السعودي، حيث تفنن مهربو المخدرات في استخدامه لتهريب الآلاف من حبوب الكابتونج المخدرة وذلك بإدخال انبوب بلاستيكي يشبه تقسيمات العقال ومن ثم تغليفه بقطعة الصوف او القماش التي تغطي العقال الحقيقي.

وأشار مشرف قسم الجمارك بالمعرض الاستاذ ماضي الحميدي الحربي ان مجرمي تهريب المخدرات لم يتركوا أي شيء الا واستخدموه في تهريب المخدرات، مضيفاً ان الوسائل التي نعرضها في القسم توضح الافكار الخبيثة لهؤلاء المروجين والذين تخطت وسائلهم المعقول واللامعقول، وذلك باستخدام المصحف الشريف كأطهر الكتب وأقدسها، فما بالك باستخدام العقال وغيره من الوسائل والاجهزة والاغراض المنزلية والسلع بشكل عام.

وأوضح الحميدي ان الهدف من مشاركة الجمارك في مثل هذه المهرجانات والفعاليات بقصد تنوير الزوار والجمهور بشكل عام بالخطر المحدق بهم من تلك العصابات والاضرار الكبيرة من تهريب وترويج وتناول تلك المخدرات التي تهدم الشباب، مشيراً الى ان جناح الجمارك شهد ازدحاماً كبيراً من الزوار، الذين طرحوا العديد من التساؤلات حول وسائل التهريب وكيفية كشف تلك الممارسات الخطيرة.

ويضم معرض المهرجان العديد من المشاركات القيمة من القطاعات والهيئات الحكومية بغرض التوعية والتثقيف وتستمر فعاليات المهرجان حتى الثلاثين من شهر شوال الجاري بقصر المصمك بمنطقة الشرم الترفيهية.