حبس ميكانيكى لسرقته المواطنين بالإكراه فى منطقة الهرم

أمرت نيابة الهرم بحبس ميكانيكى 4 أيام على ذمة التحقيق لقيامه بسرقة المواطنين بالإكراه فى منطقة الهرم بمحافظة الجيزة.

كان قسم شرطة الهرم برئاسة المقدم مروان مشرف رئيس المباحث قد تلقى إخطارا من الأهالى بضبط لص، وعلى الفور تحركت قوة من القسم للقبض عليه وأكد محمد فكرى محمد مختار 31 سنة محاسب أنه أثناء سيره بالشارع فوجئ بشخصين يستقلان دراجة نارية حاولا سرقة هاتفه المحمول تحت تهديد السلاح.

وتمكن بمساعدة الأهالى من ضبط أحدهما "سعيد.س" 16 سنة ميكانيكى، وعثر بحوزته على فرد خرطوش عيار 12 مم ومطواة والدراجة النارية المستخدمة فى الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الحادث بالاشتراك مع المتهم الهارب "إسلام.ح" 16 سنة عاطل، وتكثف أجهزة الأمن بإشراف العميد درويش حسين رئيس قطاع الغرب جهودها للقبض على المتهم الهارب.