حى وسط الإسكندرية يشن حملة على المبانى المخالفة

شن حى وسط بمحافظة الإسكندرية، حملة إزالة مكبرة برئاسة المهندسة سعاد حلمى، رئيس حى وسط، وذلك للعقار 17 شارع إيوان غربال بمنطقة محرم بك والمكون من أرضى و15 من الأدوار علوية، وتم تسليم مقاول الهدم من الدور الأرضى حتى الدور الـ15، وتم التحفظ على الأبواب بالحلقان وباب عمارة حديد وتم تسليمها إلى شرطة المرافق.

ثم انتقلت الحملة إلى العقار 17 شارع الحجيج - غربال بمنطقة محرم بك وتم إزالة ستة أدوار، وتسليمهم لمقاول الهدم، ثم انتقلت الحملة إلى العقار 22 حارة السلامية بمنطقة محرم بك المكون من أرضى و11 دورا علويا، وتم تسليم مقاول الهدم من الدور الثانى حتى الحادى عشر، جاء ذلك فى ضوء حرص الدولة على القضاء على ظاهرة البناء المخالف والتعدى عن الحد المصرح به.