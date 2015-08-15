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جمعية الأورمان تنظم معرضا خيريا لتجهيزات المدارس بالوادى الجديد

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جمعية الأورمان تنظم معرضا خيريا لتجهيزات المدارس بالوادى الجديد جمعية الأورمان تنظم معرضا خيريا لتجهيزات المدارس بالوادى الجديد
تنظم جمعية الأورمان بالوادى الجديد، اليوم السبت، معارض خيرية لمستلزمات المدارس على مستوى مراكز المحافظة الخمسة بتكلفة 400 ألف جنيه، حيث يتم افتتاح أول معرض بمدينة الخارجة بمقر فندق المحافظة لطرح 10 آلاف حذاء يوزع بالمجان على الفقراء والأيتام ومحدودى الدخل، كما سيتم توزيع 2500 كرتونة غذائية على هامش المعرض بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

وفى سياق متصل بدأت جمعية الأورمان فى تلقى طلبات دعم وتجهيز العرائس اليتيمات ممن تستعد للزواج، حيث تتلقى مديرية التضامن الطلبات وقبول ممن تنطبق عليه الشروط ليكون الدعم الثانى فى أقل من شهر للعرائس اليتيمات بعد أن تم تدعيم العام الماضى 48 عروسة يتيمة بمبلغ 141 ألف جنيه كمرحلة أولى لتجهيز العرائس بمحافظة الوادى الجديد.

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مصر 365