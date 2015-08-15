حصاد المحافظات.. الآلاف بالدقهلية والغربية يشيعون جثمانى شهيدين إثر سقوط طائرة عسكرية فى سيوة.. مجهولون يقتلون ضابط شرطة بالرصاص أمام منزله بالقليوبية.. وفاة الحالة الرابعة بسبب حرارة الجو بأسوان

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شهد عدد من محافظات الجمهورية، الجمعة، أحداثاً ساخنة ومهمة، حيث تمكن خبراء المفرقعات من تفكيك عبوة هيكلية بميدان "النوفوتيل" وسط الأقصر، وتم العثور على قنبلة بدائية بجوار كوبرى الهويس فى البحيرة، وتمكنت قوات أمن مطروح من ضبط متهماً انتحل صفة ضباط ومستشارين وبحوزته 10 كارنيهات.

الآلاف فى الدقهلية يشيعون جثمان شهيد طائرة سيوة

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>فى مشهد جنائزى مهيب شيع الآلاف من أهالى قرية الستامونى، التابعة لمركز بلقاس بمحافظة الدقهلية، جثمان الشهيد محمود محمد المتولى 24 سنة، الذى استشهد مع ثلاثة من زملائه فى سقوط طائرة هليكوبتر بواحة سيوة، بسبب عطل فنى أثناء مطاردة مجموعة من الإرهابيين.

وردد المشيعون هتافات "لا إله إلا الله والشهيد حبيب الله، ويا شهيد نام وارتاح واحنا نكمل الكفاح"، وخرج الجثمان من مسجد القرية الكبير وسط حالة من الصراخ والبكاء لأهالى القرية، وأكد أهالى القرية تواضع الشهيد وحسن أخلاقه.

أبناء بسيون يشيعون شهيد حادث سقوط الطائرة العسكرية فى سيوة

خرجت قرية كفر الدوار مركز بسيون بمحافظة الغربية والقرى المجاورة لها لتشييع جثمان الرقيب رضا الجزار أحد أبناء القرية، والذى استشهد في حادث سقوط الطائرة العسكرية فى سيوة أثناء مطاردة لإرهابيين.

وشارك فى تشييع جثمان الشهيد مأمور مركز بسيون وضباط وحدة مباحث المركز والآلاف من أبناء القرية والقرى المجاورة لها، حيث خيم الحزن على القرية واتشحت بالسواد حزنًا على فراق الشهيد وأكد أبناء القرية أن الشهيد متزوج وله طفلة تبلغ من العمر 5 أيام ويتمتع بالسمعة الطيبة والخلق الحسن وعلاقته القوية بأبناء قريته من كبار السن والشباب.

مجهولون يقتلون ضابط شرطة بالرصاص أمام منزله فى مدينة كفر شكر

لقى ضابط شرطة مصرعه خلال مشاجرة نشبت بينه وبين اثنين من البلطجية بقرية الحاج عيسى مركز كفر شكر، حيث أطلق عليه البلطجية الرصاص هو وشقيقه فلقى مصرعه فى الحال بسبب مرور المتهمين بسرعة جنونية أمام منزل المجنى عليه، وتم نقل جثة الضابط للمستشفى وجار تكثيف الجهود لضبط المتهمين.

تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية إخطارا بمصرع ملازم أول "محمد مصطفى" ضابط شرطة بمديرية أمن الإسماعيلية فى مشاجرة مع اثنين من البلطجية.. وتبين أنه أثناء تواجد القتيل وشقيقه "إسلام" نشبت مشاجرة بينهما وبين اثنين من البلطجية بسبب مرورهما بسرعة جنونية أمامهما مستقلين دراجة نارية، واطلق أحدهما الرصاص فأصيب ضابط الشرطة ولقى مصرعه فى الحال.

وفاة الحالة الرابعة لشاب ثلاثينى بسبب حرارة الجو فى أسوان

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>ارتفعت حصيلة المتوفين نتيجة التعرض لضربات الشمس بمحافظة أسوان لأربع حالات، بعد وفاة المواطن "عبد العزيز.ع"، 39 سنة، من مدينة أسوان، إثر تعرضه لضربة شمس، وإصابته بإجهاد حرارى وارتفاع فى درجة حرارة الجسم.

يذكر أن هذه هى الحالة الرابعة للوفاة بضربات الشمس منذ بدية الموجة الحارة التى تشهدها البلاد، حيث شهدت أسوان وفاة ثلاثة سيدات قبل ذلك، بينما بلغ عدد حالات الإصابة التى يتم علاجها من ضربات الشمس حوالى 17 حالة.

خبراء المفرقعات يفككون عبوة هيكلية بميدان "النوفوتيل" وسط الأقصر

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> نجح رجال المفرقعات بمديرية أمن الأقصر، فى تفكيك عبوة هيكلية كانت مزروعة بالقرب من ميدان النوفوتيل بوسط المحافظة، دون وقوع مصابين أو متوفيين، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق بالواقعة.

البداية كانت بتلقى اللواء عصام الحملى مدير أمن الأقصر، إخطاراً من غرفة النجدة يفيد باشتباه المواطنين بجسم غريب بالقرب من ميدان النوفوتيل وسط الأقصر، فانتقل على الفور خبراء المفرقعات ورجال الحماية المدنية وتم فرض كردون أمنى، وتمكنوا من تفكيك العبوة دون حدوث إصابات أو وفيات، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

خبراء المفرقعات بالبحيرة يفككون قنبلة بدائية بجوار كوبرى الهويس

سادت حالة من الذعر الشديد بين أهالى مدينة كفر الدوار بالبحيرة، بعد العثور على حقيبة يشتبه أن بها متفجرات بجوار كوبرى الهويس بوسط المدينة.

وانتقلت على الفور قوات الحماية المدنية بقيادة العميد جمال ياسين، حيث تم فرض كردون أمنى بمكان الواقعة، كما تم تمشيط الأماكن المجاورة بالاستعانة بالكلاب البوليسية، وبالفحص تبين وجود شنطة صغيرة الحجم بداخلها عبوة بلاستيكية، ويخرج منهما سلك متصل بمنبه، فتحرر عن ذلك المحضر 3740/2015 إدارى قسم كفر الدوار.

أمن مطروح يضبط متهما انتحل صفة ضباط ومستشارين وبحوزته 10 كارنيهات

تلقى اللواء هشام لطفى، مدير أمن مطروح، إخطارًا من قسم شرطة الحمام، بضبط متهم حاصل على ليسانس حقوق ينتحل صفة ضباط ومستشارين وبحوزته 10 كارنيهات مزيفة للصفات التى يدعيها.

تمكن الضباط المعينون بنقطة التفتيش الأمنية بنطاق مدينة الحمام بالساحل الشمالى، من ضبط "هيثم ع م ع" (28 سنة) حاصل على ليسانس حقوق، مقيم مدينة نصر ينتحل شخصية مستشار بمجلس الدولة وبحوزته 10 كارنيهات منسوب صدورها إلى مجلس الدولة ونادى الشمس الرياضى ونقابة المحامين والقوات الجوية ووزارة الداخلية والإدارة العامة للأندية والفنادق والهيئة القومية للرقابة وغرفة التحكيم الدولية ومن بينها كارنيه منسوب لوزارة الداخلية يحمل اسم الملازم أول باسم هشام محمد عبد الغفار ضابط شرطة، وآخر باسم ملازم أول هيثم عبد الله محمد عبد الله، يحمل صورة أميرية للمتهم، وعدد 2 كارنيه منسوب صدورهما للإدارة العامة للأندية والفنادق يحمل اسم الملازم أول باسم هشام، وطبنجة صوت عيار 9 مم وعدد 2 جراب لذات السلاح، وعدد 2 صورة فوتوغرافية للمتهم بالملابس الأميرية.

وبمناقشته حول مصدر تحصله على تلك الكارنيهات، اعترف أنه تحصل عليها من شخص يدعى مصطفى محمود أحمد، صاحب مطبعة بالمقطم بالقاهرة، مقابل مبلغ مالى، وأضاف أنه يحتفظ بهذه الكارنيهات المضبوطة لتسهيل مروره بوحدات المرور والطرق السريعة والطبنجة بغرض الدفاع عن النفس.

وبالكشف عن المتهم تبين أنه مطلوب التنفيذ عليه فى القضية رقم 17390/2012 جنح النزهة إتلاف حصر رقم 1811 / 2013 غيابى حبس شهرين كفالة 200 جنيه بجلسة 14/2/2013. وقد تحرر عن ذلك المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.

استيراد الماكينات الخاصة بحفر 6 أنفاق تحت قناة السويس أكتوبر المقبل

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>أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس فى تصريحات صحفية أن القيادة السياسية قررت بدء استيراد الماكينات الخاصة بحفر الأنفاق تحت مجرى قناة السويس فى شهر أكتوبر المقبل . وقال مميش إنه يتم حاليا تدريب عدد من المهندسين المصريين على تشغيل ماكينات حفر الأنفاق بدولة ألمانيا.

وأكد رغبة القيادة السياسية فى قيام المصريين فى حفر أنفاق قناة السويس الجديدة والتى ستقوم بربط سيناء بالوادى، وأشار مميش إلى أنه سوف يتم إنشاء 6 أنفاق أسفل قناة السويس وهو الجزء الثانى المكمل لمشروع قناة السويس الجديدة، بهدف تنمية سيناء وربطها بالضفة الغربية وسهولة نقل البضائع والأفراد عبر سيناء بتكلفة إجمالية قدرها 29 مليار جنيه.

وأضاف مميش أن 3 أنفاق سيتم تنفيذهم فى الإسماعيلية بالكيلو متر 72 ترقيم قناة السويس منهم نفقين للسيارات ونفق للسكة الحديد وثلاثة أنفاق ببورسعيد منهم نفقين للسيارات بالكيلو 17 ترقيم القناة بطول 3.5 كم لكل منهما وبقطر داخلى 11 مترا ومنشأ على عمق 48 مترا من سطح الماء، بالإضافة إلى إنشاء نفق للسكة الحديد بالكيلو متر 20.500 ترقيم القناة بطول 7 كم وقطر داخلى 12 مترا يسمح بمرور القطارات فى اتجاهين ومنشأ على عمق 48 مترا من سطح الماء.

متظاهرو القائد إبراهيم ينددون بمواقف قطر.. ويرددون: تحيا مصر

نظم متظاهرو القائد إبراهيم تظاهرة بساحة مسجد القائد إبراهيم، حيث ارتدى المتظاهرون تيشيرتات تحمل لوجو قناة السويس الجديدة، ورفعوا علم مصر وحملوا لافتات كتبوا عليها عبارات الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى على إنجاز مشروع القناة الجديدة منددين بموقف قطر تجاه مصر.

كما رفع المتظاهرون لافتات تندد بوقف قطر من مصر حيث رفع أحد المتظاهرين لافتة كتب عليها (يا تميم يابن موزة لو لك عين هتشوف بيها الجرائم اللى شاركت فيها)، وصور الرئيس السيسى ورفع آخر لافتة كتب عليها الشكر للرئيس لافتتاح العديد من المشروعات الخدمية للمواطن البسيط. كما رددوا هتافات تحيا مصر، ويا أبو دبورة ونسر وكاب إحنا معاك ضد الإرهاب.

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