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رئيس تحرير أخبار الوادى الجديد يطالب بمصادر لدعم الصحف الإقليمية

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رئيس تحرير أخبار الوادى الجديد يطالب بمصادر لدعم الصحف الإقليمية رئيس تحرير أخبار الوادى الجديد يطالب بمصادر لدعم الصحف الإقليمية
أشاد حمدى مبارز رئيس تحرير جريدة أخبار الوادى الجديد بمبادرة "اليوم السابع" لدعم الصحف الإقليمية وعقدها لمؤتمرات متخصصة لمناقشة مشكلات تلك الصحف بحضور رؤساء مجالس الإدارة ورؤساء التحرير لتلك الصحف على مستوى الجمهورية، مؤكدا أن تلك المبادرة تنم عن الرؤية النافذة والفكر الإبداعى لفريق "اليوم السابع" بصفة عامة ولخالد صلاح رئيس التحرير بصفته صاحب فكرة المبادرة.

وقال مبارز فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أنه يأمل أن يكون للمبادرة تصور شامل لما ستنتهى إليه من توصيات تكون قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، وأن تقدم دعمها للصحف الإقليمية الجادة من خلال توفير آليات الانتشار الجيد والتسويق والتوزيع من خلال أفكار متميزة لدعم مواقع تلك الصحف الإقليمية لدى موقع "اليوم السابع" الأكثر انتشارا فى منطقة الشرق الأوسط وتوفير فرص تدريب لمحررى تلك الصحف الإقليمية لدى أكاديمية اليوم السابع .

وأضاف مبارز أن محافظة الوادى الجديد تحتاج معاملة خاصة من القائمين على المبادرة، باعتبارها أكبر محافظات مساحة وأقلها من حيث مصادر الدعم وليس المقصود به الدعم المالى، وهو ما يستنزف القائمين على تلك الصحف فى ظل إصراراهم على تقديم صحافة جادة ومحترمة دون اعتبار لأية أرباح ما يستدعى ضرورة وضع توصية فى مؤتمر المبادرة بشأن محاولة إيجاد مصادر للدعم الشرعى والقانونى لتلك الصحف من خلال نوافذ صحيفة موقع "اليوم السابع" الواسعة الانتشار .

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مصر 365

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