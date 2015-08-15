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الأقصر تستعد لاستقبال محلب و6 وزراء فى المؤتمر التاسع للمصريين بالخارج

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الأقصر تستعد لاستقبال محلب و6 وزراء فى المؤتمر التاسع للمصريين بالخارج الأقصر تستعد لاستقبال محلب و6 وزراء فى المؤتمر التاسع للمصريين بالخارج
تستعد محافظة الأقصر لاستقبال ضيوفها من المصريين المغتربين، والوافدين للمشاركة فى فعاليات المؤتمر التاسع للمصريين بالخارج، الذى يبدأ الأحد، ويستمر لمدة ثلاثة أيام، حيث تم تعليق الأعلام فوق أعمدة المحافظة، واللوحات فوق مبانيها ومزاراتها السياحية.

واستعدت قوى وطنية فى الأقصر لاستقبال المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء بإعداد تكريم شعبى له، ومنحه وسام الاحترام الشعبى من قبل اللجنة الشعبية لدعم ومناصرة القضايا الوطنية، التى تضم أطيافا من التيارات السياسية والوطنية والشعبية بالمحافظة، ومؤسسة ميدان الجنوب للتنمية، وجمعية إيزيس الثقافية المعنية بشئون الثقافة والفنون بالمحافظة .

ومن المقرر أن يعقد المؤتمر بحضور إبراهيم محلب رئيس الوزراء، و6 من الوزراء المعنيين بشئون المصريين بالخارج، والسياحة والاستثمار والتنمية والآثار، ويلقى رئيس مجلس الوزراء كلمة فى جلسة الافتتاح، يعقبها لقاءات وورش عمل، حول سبل تفعيل دور رأس المال المصرى فى الخارج، فى تحقيق التنمية على أرض ، وتعظيم دور المصريين المغتربين ببلدان العالم، فى الترويج السياحى للمقاصد السياحية المصرية، وبخاصة السياحة الثقافية الشتوية فى كل من الأقصر وأسوان .

ويشهد المؤتمر العام التاسع للمصريين بالخارج قيام محافظ الأقصر محمد بدر بعرض خريطة لفرص الاستثمار المتاحة بالمحافظة، وإعلان حزمة من التيسيرات المقدمة للمستثمرين الراغبين فى تنفيذ مشروعات سياحية وزراعية وصناعية على أرض المحافظة .

كما يشهد المؤتمر الذى تستضيفه الأقصر للمرة الأولى، مناقشة المشاركين من العلماء ورجال الأعمال المصريين المغتربين ببلدان أوروبا وأمريكا وآسيا وأستراليا مثل الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا وفرنسا، وبلغاريا وألمانيا، والنمسا والسعودية ولبنان والإمارات العربية المتحدة والكويت واليونان وهولندا وإسبانيا، بجانب بعض رجال الأعمال الأجانب، وسبل إقامة عدد من المشروعات فى مجالات السكان والبيئة والطاقة والتدريب المهنى، بجانب ورشة عمل لمناقشة المشروعات والمقترحات المقدمة من قبل المصريين بالخارج.

ومن المقرر أن يعقب جلسة الافتتاح عقد ورش عمل نقاشية تعرض من خلالها المشروعات المقدمة من المصريين فى الخارج، وإقامة معسكر لأبناء الجيلين الثانى والثالث من المصريين فى الخارج، مع نظرائهم من أبناء محافظة الأقصر، والعمل على نقل صورة حضارية عن مصر فى الخارج.

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مصر 365

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