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محافظ الوادى الجديد يوجه بتحرير محاضر رسمية لمن يهدر مياه الشرب

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محافظ الوادى الجديد يوجه بتحرير محاضر رسمية لمن يهدر مياه الشرب محافظ الوادى الجديد يوجه بتحرير محاضر رسمية لمن يهدر مياه الشرب
عقد اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد، مساء أمس الجمعة، اجتماعًا عاجلاً بحضور سكرتير عام المحافظة المساعد ورئيس مركز الخارجة، ومسئولى مرفق المياه بالمحافظة ومسئولى الكهرباء وشرطة المرافق، وذلك لبحث التغلب على مشكلة انقطاع مياه الشرب والكهرباء ببعض المناطق بمدينة الخارجة.

وأكد المحافظ، ضرورة المرور المفاجئ على محطات المياه لتلافى انقطاع المياه عن أى منطقة، موجهًا بتحرير مخالفات فورية لمن يستخدم مياه الشرب فى غير الأغراض المخصصة لها وتحويل المخالفات إلى النيابة فورًا، وذلك بالتعاون مع شرطة المرافق.

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مصر 365