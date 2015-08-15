أهالى كفر شاويش بالشرقية يطالبون "محلب" بعودة مياه الشرب

استاء أهالى وحدة كفر شاويش المحلية التابعة لمركز فاقوس بمحافظة الشرقية جراء انقطاع مياه الشرب لمدة شهر كامل عن المنطقة.

وقال محمد أحمد محمد أحد أهالى قرية كفر شاويش: "إن مياه الشرب تعد عصب الحياة وانقطاعها يحدث شللا تاما بحياتنا، فلا نستطيع الاستحمام ولا الطبخ والشرب ولا عمل شىء".

وأضاف محمود متولى من أهالى المنطقة: "لقد تقدمنا بالشكاوى لجميع المسئولين بداية من رئيس الوحدة المحلية ورئيس المركز ورئيس شركة مياه الشرب والمحافظ دون أى تدخل يذكر".

وطالب الأهالى المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء بسرعة إطلاق مياه الشرب، خاصة أن الأهالى يضطرون لتعبئة جراكن مياه من فناطيس لا يعلمون مصدر مياهها، ما قد يعرضهم لتسمم جماعى محملين الحكومة أى أضرار قد تحدث لهم.

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