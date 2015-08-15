مئات من السجناء السوريين يقومون بأعمال شغب فى سجن حماة

قال المرصد السورى لحقوق الإنسان مساء الجمعة إن مئات من السجناء السوريين قاموا بأعمال شغب فى السجن الرئيسى فى مدينة حماة أمس الجمعة احتجاجا على أوضاع السجن والأحكام الصارمة.

وأظهر شريط مصور زُعم أنه من داخل السجن عشرات من السجناء الذين غطوا وجوههم يهتفون"الله أكبر" مع مشهد لعنبر نُهب أثاثه وأجهزته وحُولت أسرته إلى حواجز لبوابات حديدية مغلقة.

وقال المرصد إنه سُمع صوت إطلاق نار خارج السجن فى تلك المدينة التى تقع على بعد 213 كيلومترا شمالى العاصمة دمشق بعد أن سيطر السجناء على العديد من العنابر الرئيسية ونهبوا مهاجع السجن، ومعظم السجناء محتجزون بسبب اتهامات تتعلق بالإرهاب ولمشاركتهم فى احتجاجات ضد الدولة، ولم يتسن الاتصال على الفور بالمسئولين للتعليق ولم تشر وسائل الإعلام الرسمية إلى الحادث.