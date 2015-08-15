خوجة: الحكم الانتقالي يجب أن لا يشمل الأسد وزمرته الحاكمة

أكد رئيس الائتلاف الوطني السوري خالد خوجة على أن تنفيذ هيئة الحكم الانتقالية التي نص عليها بيان جنيف يجب أن لا تشمل المجرم بشار الأسد وزمرته الحاكمة خلال المرحلة الانتقالية، مشيرا إلى أنهم وجدوا تفهماً من الجانب الروسي لرؤية الائتلاف فيما يتعلق بالحل السياسي، بعد إيضاحنا لهم بأن عملية الانتقال السياسي يجب أن تكون ضمن إطار مبادئ بيان جنيف.

وشدد خوجة على أهمية الخروج من الوضع الراهن في سورية الذي وصفه بالفوضوي نتيجة الحرب التي يشنها نظام الأسد ضد الشعب السوري، وضرورة العودة إلى وضع يضمن الاستقرار في المنطقة، مبينا بأن الحل السياسي يجب أن يحافظ على وحدة سورية أرضاً وشعباً، ويحمي مؤسسات الدولة من الانهيار.

وأضاف بأن الائتلاف اتفق مع القيادة الروسية على الاستمرار في المشاورات واللقاءات لإيجاد حل عادل في سورية يحافظ على استمرار العلاقات، وبالتالي ستكون اللقاءات مستمرة مع القيادة الروسية في المرحلة المقبلة.

وفيما يخص محاربة الإرهاب، قال خوجة إن قوات نظام الأسد انسحبت من أمام تنظيم "داعش" وسلمته العديد من المناطق الإستراتيجية، واستوردت ميليشيات طائفية لقتل الشعب السوري.