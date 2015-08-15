"المرصد": تنظيم داعش الإرهابى يحاصر معقلا للمعارضة فى شمال سوريا

تمكن تنظيم الدولة الاسلامية المتطرف مساء الجمعة من محاصرة مدينة مارع التى تعتبر معقلا اساسيا للمعارضة فى شمال سوريا، وذلك بعد معارك اوقعت اكثر من 120 قتيلا فى خمسة ايام، كما افاد المرصد السورى لحقوق الانسان.

وقال المرصد ان مقاتلى التنظيم المتطرف الذين سيطروا منذ الاحد الفائت على العديد من القرى المحيطة بمدينة مارع، التى تعتبر الخزان البشرى والعسكرى الاهم لمقاتلى المعارضة فى محافطة حلب، تمكنوا مساء الجمعة من احكام قبضتهم على كل القرى المحيطة بهذه المدينة.

ومارع مدينة صغيرة تقع على بعد 35 كلم شمال مدينة حلب ويزيد من اهميتها ايضا وقوعها على طريق امداد رئيسية نحو تركيا وتعد احد ابرز معاقل فصائل المعارضة التى تخوض معارك ضد النظام وتنظيم "الدولة الاسلامية" فى آن معا.