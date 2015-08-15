النيران تحاصر سكان ولاية جزائرية لأكثر من 10 ساعات بسبب حرائق الغابات

شهدت ولاية البليدة بالجزائر وللمرة الثالثة منذ بداية فصل الصيف نشوب عدة حرائق فى جبال الأطلس البليدى وتحديدا فى كل من منطقة شفة وبوعرفة والشريعة والصوحان الواقعة شرق الولاية.

وأوضحت مصادر بالولاية أن النيران حاصرت سكان تلك المناطق، ووصلت ألسنة اللهب إلى مساكن وقرى المواطنين بالرغم من التدخل السريع من جانب عناصر الحماية المدنية بولاية البليدة وتسخير إمكانات بشرية ومادية كبيرة، مشيرة إلى أن صعوبة التضاريس فى تلك المنطقة جعلت مهمة عناصر الحماية المدنية فى اخماد النيران صعبة للغاية.

وقد أتت النيران فى منطقة بوعرفة على أكثر من 20 هكتارا من الأحراش والأدغال وأشجار الفلين والزيتون حسب، وفى منطقة شفة، التهمت النيران أكثر من 10 هكتارات من أشجار الخروب والزيتون وبعض الأدغال حيث حاصرت النيران بعض الرعاة والمواطنين بسبب الامتداد السريع لألسنة اللهب.

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