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بدء الدراسة بجامعة الطفل بالسادات والمنوفية وكفر الشيخ وقناة السويس الأحد

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بدء الدراسة بجامعة الطفل بالسادات والمنوفية وكفر الشيخ وقناة السويس الأحد بدء الدراسة بجامعة الطفل بالسادات والمنوفية وكفر الشيخ وقناة السويس الأحد
قال الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى، إنه من المقرر بدء الدراسة بجامعة الطفل فى كل من مدينة السادات وجامعات المنوفية وكفر الشيخ وقناة السويس الأحد الموافق 16 أغسطس الجارى.

وأوضح صقر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم استقبال الأطفال وأولياء أمورهم فى جامعة قناة السويس واستلام ملفات الأطفال من الساعة التاسعة والنصف صباحاً حتى الساعة الحادية عشرة، موضحا أن حفل الافتتاح الساعة الحادية عشر، بقاعة الأنشطة بالجامعة الجديدة، الكيلو 4.5 الطريق الدائرى – الإسماعيلية.

أما بالنسبة لجامعة القاهرة فقال صقر إن الافتتاح سيكون يوم الثلاثاء 18 أغسطس الجارى بقاعة الاحتفالات الكبرى، موضحا أن تقديم الأوراق المطلوبة سيتم فى نفس اليوم كما سيتم دخول الأطفال وأولياء الأمور من البوابة الرئيسية وبالنسبة لجامعة السويس فسيكون يوم الثلاثاء أيضا.

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