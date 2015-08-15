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بالفيديو..مأساة.. "محمد" يدفع ثمن الإهمال الطبى ويستغيث: "عايز أتعالج"

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بالفيديو..مأساة.. "محمد" يدفع ثمن الإهمال الطبى ويستغيث: "عايز أتعالج" بالفيديو..مأساة.. "محمد" يدفع ثمن الإهمال الطبى ويستغيث: "عايز أتعالج"
جعله القدر يواجه الألم والموت فى وقت واحد، قبل أن يحدد مصيره فى الشفاء، محمد سيد حامد، 31 عاماً، "نقاش"، أصيب فى مشاجرة بين عائلتين فى عام 2011 عند مروره مصادفةً عائداً إلى منزله بعزبة خير الله، وأصيب بطلق خرطوش فى قدمه تسببت فى فصل العظام عن بعضها، وينتظر الرحمة الإلهية وحدها أن تشفيه، بعد أن اقترب من فقدان الأمل فى علاجه بسبب إهمال المستشفيات.

يروى حامد قصة إصابته لليوم السابع، “كنت ماشى فى شارعنا وكان فى خناقة بين عائلتين ساعة الثورة والانفلات الأمنى ومكانش فى حكومة، لاقيت طلقة خرطوش جات فى رجلى مشيت عليها اتكسرت، ووش رجلى بقى مدلدل، والناس شالتنى ودتنى على القصر العينى”.

ويضيف “ركبولى مشابك حديد يمسك رجلى، وبعدها بفترة روحت شالولى الحديد ده، وركبولى جبيرة على أساس إنى هعمل عملية ترقيع عضم، وبعد كده فضلوا يأجلولى شهرين فى 3 لحد دلوقتى مش عارف أعملها وبرضو بيأجلولى”.

ويوضح، “فى الأول الدكتور فى القصر العينى كان عايز يعملى عملية بتر، لأنه كان فاكرنى بلطجى، وبعدها حولنى لدكتور جراحة قال لى مش محتاجة بتر، عايزة عملية ترقيع عضم”، وطالب “أنا عايز أعمل العملية يا يقطعوهالى يا عملولى رجلى، وحاجة أكل منها عيش”.

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