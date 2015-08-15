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"ميناء القاهرة الجوى": إخضاع سائق أتوبيس المطار لكشف المخدرات

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"ميناء القاهرة الجوى": إخضاع سائق أتوبيس المطار لكشف المخدرات "ميناء القاهرة الجوى": إخضاع سائق أتوبيس المطار لكشف المخدرات
أمر اللواء طيار أحمد جنينة رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوى، بسرعة تحويل سائق الأتوبيس الذى اصطدم بعمود الإنارة بمهبط المطار للمستشفى لخضوعه للتحليل لبيان ما إذا كان يتعاطى المواد المخدرة من عدمه.

وقال جنينة فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، إن الأتوبيس والسائق تابعين لشركة للطيران، وإنه فور وصول الطائرة المصرية المقبلة من المدينة المنورة توجه السائق بالأتوبيس لنقل الركاب إلى صالة الوصول إلا أنه اصطدم بعمود الإنارة

وأوضح رئيس المطار أن راكبًا واحدًا أصيب فى رأسه بجرح سطحى وتم نقله للعلاج، بينما أصيب عدد من الركاب برضوض بسيطة نتيجة للتدافع بعد اصطدام الأتوبيس بعمود الإنارة.

وأشار إلى أنه تم نقل جميع الركاب إلى أتوبيس آخر، حيث أمر بتواجد فريق طبى لتقديم كل الخدمات للركاب والاطمئنان عليهم، حتى إنهاء إجراءات وصولهم وخروجهم من الدائرة الجمركية.

وتابع جنينة، أن الحركة داخل المهبط لم تتأثر بالحادث وتم انتقال فريق متخصص لفحص الحادثة تمهيدًا لإحالتها للتحقيق.
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