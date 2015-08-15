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اندلاع حريق فى سفينة بضائع بالغاطس الخارجى بميناء السويس

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اندلاع حريق فى سفينة بضائع بالغاطس الخارجى بميناء السويس اندلاع حريق فى سفينة بضائع بالغاطس الخارجى بميناء السويس
قال عبد الرحيم مصطفى، المتحدث الإعلامى بهيئة موانئ البحر الأحمر، إنه اندلع حريق نشب بسفينة بضائع بالغاطس الخارجى بميناء بور توفيق بالسويس، وإنه تم إنقاذ طاقم السفينة المكون من 13 شخصا، من بينهم 6 مصريين و7 من جنسيات أخرى، وتم إخمادها.

وأكد عبد الرحيم مصطفى أن السفينة التى اندلع بها الحريق تسمى (أم الخير) وترفع علم كمبوديا، وهى سفينة بضائع، وأشار إلى أن الحريق نشب فى مقدمة السفينة، وأن قاطرة من هيئة قناة السويس شاركت فى إخماد الحريق، بجانب تدخل القوات البحرية بخليج السويس لإطفاء الحريق.. وأشار إلى أن الحريق بالسفينة لا يؤثر على الملاحة البحرية بميناء بور توفيق أو المدخل الجنوبى لقناة السويس.

وأضاف عبد الرحيم مصطفى، في بيان لهيئة موانئ البحر الأحمر، أنه تم إبلاغ النيابة العامة للتحقيق فى أسباب الحريق، وأوضح أن السفينة متوقفة منذ 4 شهور بالغاطس الخارجى بالميناء.

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مصر 365