10 % ارتفاعا فى أسعار الأدوات المكتبية موسم المدارس المقبل بسبب الدولار

قال أحمد أبو جبل، عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، رئيس شعبة الأدوات المكتبية، إن الأدوات المكتبية خلال الموسم الدراسى للعام الحالى سترتفع أسعارها بنسبة 10%، بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، والتى أعلنها البنك المركزى مؤخرا، إضافة إلى ارتفاع تكاليف أسعار الكهرباء والطاقة ورواتب العمالة فى المصانع.

وأضاف، فى تصريح خاصة لـ"اليوم السابع"، أن عرض منتجات الأقلام والكشاكيل لموسم المدارس يبدأ للمواطنين فى المحال التجارية اعتبارا من بداية سبتمبر المقبل، بعد إعلان تأجيل الموسم الدراسى حتى 3 أكتوبر من العام الجارى.