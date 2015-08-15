انتهاء 25% من أعمال مرافق المرحلة الثالثة لإسكان الشباب بـ6 أكتوبر

قال المهندس إبراهيم فرج وكيل وزارة الإسكان بالجيزة، إنه تم الانتهاء من 25% من مرافق المرحلة الثالثة لإسكان الشباب بمدينة 6 أكتوبر، والتى تم البدء بها 11 يونيو الماضى.

وأشار وكيل الوزارة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أن مدة تنفيذ المرافق 8 أشهر، وسيتم الانتهاء منها مطلع العام المقبل بقيمة 47 مليون جنيه.

ويذكر أن المرحلة الثالثة من مشروع إسكان الشباب تقع جنوب طريق الواحات بمساحة 97 فدانًا، بمساحة الوحدة 63م، حيث تبلغ إجمالى عمارات المشروع 215 عمارة، وذلك بتكلفة 393 مليون جنيه.

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