أخبار عاجلة

مساء الأنوار: لقاء خاص مع المدير الفني وبعض لاعبي الأسيوطي بعد صعود الفريق للدوري الممتاز -
مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه -
طارق الخولي: زيارة السيسي لواشنطن صفعة لأوباما والإخوان -
صور| تواصل احتفالات الطرق الصوفية بالرجبية في طنطا -
مساء dmc - د. عبد العزيز السيد : الدواجن أرخص بروتين حيواني ويجب أن نسعى لتحسين سياسات الإنتاج -
مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته -
مساء الأنوار: مداخلة وتصريحات ك. محمد حلمي بعد الهجوم عليه من أحد لاعبي الزمالك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

انتهاء 25% من أعمال مرافق المرحلة الثالثة لإسكان الشباب بـ6 أكتوبر

Google+ Print
انتهاء 25% من أعمال مرافق المرحلة الثالثة لإسكان الشباب بـ6 أكتوبر انتهاء 25% من أعمال مرافق المرحلة الثالثة لإسكان الشباب بـ6 أكتوبر
قال المهندس إبراهيم فرج وكيل وزارة الإسكان بالجيزة، إنه تم الانتهاء من 25% من مرافق المرحلة الثالثة لإسكان الشباب بمدينة 6 أكتوبر، والتى تم البدء بها 11 يونيو الماضى.

وأشار وكيل الوزارة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أن مدة تنفيذ المرافق 8 أشهر، وسيتم الانتهاء منها مطلع العام المقبل بقيمة 47 مليون جنيه.

ويذكر أن المرحلة الثالثة من مشروع إسكان الشباب تقع جنوب طريق الواحات بمساحة 97 فدانًا، بمساحة الوحدة 63م، حيث تبلغ إجمالى عمارات المشروع 215 عمارة، وذلك بتكلفة 393 مليون جنيه.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365