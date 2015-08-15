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صحة الشرقية تعلن إعادة تشغيل مصانع اللانشون الثلاثة بعد تلافى مخالفاتها

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صحة الشرقية تعلن إعادة تشغيل مصانع اللانشون الثلاثة بعد تلافى مخالفاتها صحة الشرقية تعلن إعادة تشغيل مصانع اللانشون الثلاثة بعد تلافى مخالفاتها
أعلنت مديرية الصحة بالشرقية، أنه تم إعادة تشغيل 3 مصانع كبرى لمنتجات اللحوم "لانشون ووبرجر" بالعاشر من رمضان، بعد وقفها لوجود مخالفات، وذلك بعد تلافى المخالفات التى رصدتها لجنة الصحة.

وقال الدكتور خالد فوزى مدير إدارة الطب الوقائى، إنه تم تلافى المخالفات من قبل القائمين على إدارة المصانع الثلاثة، مضيفًا أنه يتم متابعتهم بصفة مستمرة من قسم مراقبة الأغذية بالمديرية مع استمرار حملات مراقبة الأسواق ومحلات ومصانع الأغذية.

وكان الدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية، قرر إغلاق 3 مصانع أغذية بالعاشر من رمضان لوجود مخالفات بهم، تسبب خطرًا داهمًا على الصحة العامة، وذلك لحين تعديل أوضاعهم.

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