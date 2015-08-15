الشارقة تستضيف المرحلة الثالثة من محاضرات التوعية بالاستحقاق الوطني

تستضيف الشارقة غداً المرحلة الثالثة من سلسلة محاضرات التوعية والتثقيف التي تنظمها اللجنة الوطنية للانتخابات حول انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2015، بهدف تسليط الضوء على أهمية المشاركة السياسية لأعضاء الهيئات الانتخابية بوصفها أداة للمساهمة في تحمل المسؤولية وصنع القرار في الدولة.

حيث سيتم تنظيم ثلاث محاضرات في مسرح جامعة القاسمية في مدينة الشارقة للأستاذ الدكتور محمد بطي الشامسي، وفي نادي مليحة الثقافي الرياضي في مدينة المليحة للدكتور أحمد علي الخزيمي، وفي مسرح المركز الثقافي في مدينة خورفكان للدكتور سعيد محمد الغفلي، هذا بالإضافة إلى تنظيم محاضرة في جمعية الاتحاد النسائية بالشارقة والتي ستخصص للسيدات فقط بتاريخ 30 أغسطس.

وكانت اللجنة قد نظمت محاضرتين في دبي مساء أول من أمس، الأولى في نادي ضباط الشرطة لطارق هلال لوتاه، وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، رئيس لجنة إدارة الانتخابات. فيما انعقدت المحاضرة الثانية في مسرح المكتبة العامة في مدينة حتا، وقدمها الدكتور أحمد يوسف المنصوري وذلك بالإضافة إلى محاضرة استضافتها إمارة رأس الخيمة للدكتور سعيد محمد الغفلي في جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية للسيدات.

وركزت المحاضرات على الدعوة لتعزيز حجم المشاركة في الانتخابات وخاصة مع انطلاق مرحلة الترشح لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2015 ابتداءً من يوم غدٍ، وتمثل هذه المحاضرات التي تنظمها اللجنة الوطنية للانتخابات ركيزة أساسية للتوعية داخل المجتمع الإماراتي، وتسليط الضوء على أبرز ملامح المشاركة السياسية في الإمارات، بالإضافة إلى تعريف أعضاء الهيئات الانتخابية بمختلف جوانب العملية الانتخابية.