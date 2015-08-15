1988 ــ سوق نايف الشعبية تستبدل صناديقها الخشبية بالإسمنتية

تلبية لرغبة العديد من العائلات التي كانت تجد في هذه السوق متنفساً لها في الحصول على احتياجاتها بأسعار معقولة، ومحافظة على هذه السوق التي اصبحت من مميزات دبي، كان لبلدية دبي خطوتها الايجابية وسط مسيرتها العمرانية الناجحة ان تبني سوقاً شعبية لها مميزات السوق الشعبية القديمة، وفي الوقت نفسه توفر جواً أفضل للمتسوقين فيها.

مؤخراً تحولت الصناديق الخشبية إلى محلات اسمنتية مضاءة ومجهزة بأدوات تلامان مع المحافظة على شكل هندسي معماري متميز لسوق الصناديق التي اطلق عليها (سوق نايف). 22 أغسطس 1988

مهرجان المدارس العسكرية في أبوظبي

تشهد مدينة زايد الرياضية هذه الايام استعدادات مكثفة لطلاب مدارس الثقافة العسكرية في اطار التحضير للمهرجان الكبير.

وكان طلاب المدارس العسكرية قد نفذوا بروفة ناجحة، شملت العروض الرياضية والحركية التي تعبر عن مسيرة الطالب العسكرية وانضباطه واستعداداه. 10 أبريل 1985

1986 ــ سمكة عملاقة على شاطئ الحمرية بدبي

استطاع صياد اصطياد سمكة ضخمة طولها حوالي أربعة امتار وعرضها متر ونصف، عندما اخرج شباكه المنصوبة في عمق المياه، وتم نقلها إلى ميناء الحمرية.

تسمى هذه السمكة (الجر) وهي غير ضارة ومن النوع الذي لا يؤكل، وتستعمل فقط للسماد، كما ان كبدها يستعمل في دهن خشب السفن.

وقد تم وضع السمكة في حوض الميناء على أمل ان تبقى حية لإعادتها إلى مكانها الطبيعي. 30 أغسطس 1986

1986 ــ الإمارات يهزم كلباء ويبعده عن الصدارة

فاز فريق الامارات على اتحاد كلباء 2/1 في اعنف مباريات دوري اندية الدرجة الثانية لكرة القدم واكثرها عصبية وتوتراً وعنفاً، فاضطر الحكم سمير خوري إلى انذار تسعة لاعبين وطرد واحد، كما لم يتردد في احتساب ركلتي جزاء لصالح كلباء.

وبهذه النتيجة زاد أمل الامارات في الصعود إلى الدرجة الاولى بعد ان اصبح رصيده 22 نقطة، اما كلباء فقد دخل في دوامة مع رأس الخيمة وأهلي الفجيرة. 7 فبراير 1986

كاريكاتير زمان

من أعمال الفنان الراحل عزالدين عثمان

06 أغسطس 1981

07 أغسطس 1981