60 ألف مسجل في «سعادة» للضمان الصحي

كشف الدكتور حيدر اليوسف مدير إدارة التمويل الصحي في هيئة الصحة بدبي لـ «البيان» أن عدد المواطنين الذين تم التأمين عليهم في برنامج سعادة للضمان الصحي وصل لـ 60 ألف مواطن ومواطنة بينهم 48 % تحت عمر 20 سنة وبلغ متوسط أعمار المسجلين 26 سنة، لافتاً إلى أن نسبة الذكور من المسجلين في البرنامج تبلغ 46 % ، فيما تبلغ نسبة الإناث 54 % .

وقال إن عدد المطالبات التأمينية وصل لغاية نهاية الأسبوع الماضي 16 ألفاً و885 بينهم مطالبات لـ 584 مرضى دخلوا المستشفيات، فيما بلغت مطالبات العيادات الخارجية 16 ألفاً و301 مريض.

وقال الدكتور اليوسف إن «سعادة» هو برنامج الضمان الصحّي للمواطنين في إمارة دبي والذي تشرف عليه هيئة الصحة بدبي ويهدف إلى توفير تغطيه تأمينية للمواطنين الذين لا يستفيدون حالياً من أي برنامج صحي حكومي آخر تابع لإمارة دبي، حيث يقدم البرنامج خدمات علاجية ووقائية وتعزيزية ضمن شبكة واسعة تضم عدداً كبيراً من مقدمي خدمات الرعاية الصحية في القطاع الخاص إضافة إلى الخدمات التي يحصلون عليها في هيئة الصحة بدبي لتوفير أرقى وأفضل الخدمات للمستفيدين من البرنامج.

بطاقة الهوية

وأوضح أن البرنامج اعتمد على استخدام بطاقة الهوية عوضاً عن بطاقة التأمين المتعارف عليها للتسجيل والاستفادة من جميع مزاياه، لافتاً إلى أن هيئة الصحة تشرف على إدارة وتنفيذ البرنامج بما يضمن تحقيق الأهداف الموضوعة له وضماناً لديمومة البرنامج بالكفاءة المطلوبة، مشيراً إلى أنه يجب على الراغبين في التسجيل اصطحاب بطاقة هويّة سارية المفعول، وخلاصة قيد صادرة من دبي، ورقم البطاقة الصحية لحاملي بطاقات الهيئة، ولا تدفع أي رسوم مقابل التسجيل.

ولفت إلى ضرورة التسجيل المسبق عبر الموقع الإلكتروني للبرنامج، واختيار موعد مناسب قبل التوجه إلى مراكز الاستقبال، منوهاً بأن عملية التسجيل المسبق تتم بسلاسة وسرعة، ويجب على كل شخص أن يسجل رقم هاتفه وعنوان بريده الإلكتروني الصحيح في الاستمارة الإلكترونية بالموقع، لضمان تواصل البرنامج معه، موضحاً أن ولي الأمر يمكن أن يسجل لجميع أفراد أسرته، من خلال ذهابه للمركز مع إحضار بطاقات الهوية الخاصة بكل أفراد الأسرة وينهي معاملاتهم، شريطة التسجيل المسبق.

شبكة كبيرة

وذكر الدكتور حيدر اليوسف أن برنامج «سعادة» يعد أول برنامج يستخدم بطاقة الهوية للتسجيل في البرنامج عبر التطبيق الذكي، ومن ثم الاستفادة من جميع الخدمات التي يقدمها البرنامج للمستفيدين منه ضمن شبكة كبيرة من مقدمي الخدمات الصحية المتميزين؛ ممن التزموا بمعايير ومتطلبات البرنامج، لافتاً إلى أن البرنامج يتميز بتركيزه على أهمية الكشف المبكر عن الأمراض والعلاج المبكر لها وفق أفضل الممارسات العالمية، ومتابعتها عبر نظام إلكتروني ذكي متميز لا يضاهيه أي برنامج تأمين صحي آخر على مستوى المنطقة.

التسجيل

تم تحديد عدد من المراكز الصحية التابعة للهيئة للتسجيل في برنامج سعادة للتأمين الصحي وذلك لضمان تسهيل وصول الجميع للخدمة إضافة إلى توفير فريق متنقل لتغطية جميع مناطق إمارة دبي ولخدمة الأفراد الذين يحتاجون إلى مساعدة ويصعب عليهم الحضور إلى مراكز التسجيل، ويستطيع المستفيد أن يتبع الخطوات المطلوبة على الموقع الإلكتروني لحجز موعد في المركز الأقرب له لإجراء عملية التسجيل ُ في البرنامج.