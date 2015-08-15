«#شرف_تلبية_نداء_الوطن» يتصدر الترند العالمي بـمليونيْ متابعة

توالت التغريدات من قبل مغردي موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بعد إطلاق وسم يحمل عنوان «#شرف_تلبية_نداء_الوطن»، حيث تصدر الوسم منذ إطلاقه الترند العالمي بتحقيق 2 مليون متابعة، وجاءت المشاركات معه واسعة بشكل اكتسحت به بقاع العالم، وأشار المغردون إلى أن مشاركتهم وتلبيتهم لنداء الْوَطَن شرف كبير، يسعون إلى تحقيقه ونيله، مشيرين إلى أنهم يفْدون الوطن بأرواحهم، وأن واجب الوطن فرض على كل مواطن.

ودون الإعلامي محمد عبيد هلال «حماك الإله يا وطن من شرور الأزمان، أقسمنا بالولاء للوطن والحفاظ عليه، نفديك بالأرواح يا وطن»، وقال عمر الساعدي «شرف وعزة وشموخ لكل منتسبيها.. الشباب قدها والوطن يستاهل»، وشارك طلال الفليتي «إن نيل الشهادة في سبيل الله دفاعا عن الأوطان مكرمة جليلة، ومنحة كبيرة، يمن الله تعالى بها على من يشاء»، وتفاعلت خلود قائلة «الدفاع عن الوطن هو أمرٌ واجب علينا جميعاً تلبيته، فهو حق في (رقابنا) لا يسقط أبداً»، وغرد عبد الله العيدروس «حماك الإله يا وطن من شرور الأزمان، أقسمنا بالولاء للوطن والحفاظ عليه، نفديك بالأرواح يا وطن».

شرف

وتفاعل أحمد سعيد «للشهيد عند الله ست خصال: يغفر له في أول دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويجار من النار...»، في حين غرد بو سعيد «شرف عظيم ووسام يوضع على صدر كل مواطن ومواطنة للتزود بالمهارات والقدرات والقيام بواجباتهم الوطنية»، وبين محمد الرئيسي «ناهيك أنه شرف فهو فرض عليك كذلك، ولا تتهاون في أداء واجباتك الوطنية، حفظ الله الامارات»، ودونت وفاء أحمد «ناهيك أنه شرف فهو فرض عليك كذلك، ولا تتهاون في أداء واجباتك الوطنية».

ودون إبراهيم الشامي «حنا حماة الوطن وأرواحنا ترخص من شأنه، كلـنا نأتي ونتـجند نحيا عليها يلين ابصارنا تشخص وعلى جسدنا لمال الوقت تتسند»، وغرد فيصل الزعابي «الله يرحمه ويغفر له ويجزيكم الخير على صبركم، الوطن يفخر بمن هم مثلكم سيدي»، وغرد حميد الشامسي «مهابة وهيبة المواطن في خدمة دولته خالصا لله مخلصاً لوطنه، فما بالك بعظمته إذا لبى نداءه بتفانٍ وعزيمة»، وشارك عبد الله المنصوري «وقت الرخا جعلتنا الامارات أسعد شعوب العالم، ووقت الشدة نحن نلبي نداها ودمنا فداها».

ولاء

وقال عمر البريكي «وقت الرخا جعلتنا الامارات اسعد شعوب العالم، ووقت الشدة نحن نلبي نداها ودمنا فداها»، وبين محمد العامري «حنا جنودك يا خليفة وعصاك اللي ما تعصاك، آمر تدلل وحنا لك ملبين، والشهداء لهم الشرف في الشهاده»، وقالت جوري الشامسي «بكل فخر وعز وشرف كلنا فداء للوطن، مهما سوينا مستحيل نوفي جزءا بسيطا لوطننا الغالي»، وغرد سعيد المهيري «هو شرف وفخر لكل مواطن محب لوطنه»، وبين محمد طارق «المادة 43 الدفاع عن الاتحاد فرض مقدس على كل مواطن، وأداء الخدمة العسكرية شرف للمواطنين ينظمه القانون».