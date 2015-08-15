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5 نصائح هامة لحماية الإبطين من الالتهاب فى الموجة الحارة

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5 نصائح هامة لحماية الإبطين من الالتهاب فى الموجة الحارة 5 نصائح هامة لحماية الإبطين من الالتهاب فى الموجة الحارة
الثنايا أحد أهم مناطق الجسم التى يلحق بها الضرر فى درجات الحرارة المرتفعة، ما يجعلها عرضة للإصابة بالكثير من المشكلات الجلدية، كالحساسية، وظهور الفقاقيع الحرارية، مع الالتهابات أو الإحمرار والحكة.

نصائح لصحة الجلد تحت الإبطين خلال فصل الصيف والموجه الحارة
>ويؤكد الدكتور أيمن محمد أخصائى الجلدية أن الغدد المسئولة عن إفراز العرق بغزارة يكثر تواجدها فى ثنايا الجسم، ما يجعلها عرضة لنمو البكتيريا والإصابة بالحساسية والالتهابات والحكة نتيجة قلة تهويتها وزيادة الاحتكاك بها.

وينصح أخصائى الجلدية بضرورة الاهتمام بنظافة الثنايا بشكل عام، وتحت الإبطين بشكل خاص كالآتى:

- التركيز على الاستحمام الدائم خلال الموجة الحارة.
>- عدم القسوة فى غسيل تحت الإبطين، حتى لا يلتهب الجلد.
>- عدم وضع مزيلات عرق رش مباشرة على الجلد حتى لا تسبب الالتهاب.
>- عدم الاستسلام للرغبة فى الهرش إذا شعر الشخص بحكة.
>- عدم ارتداء الملابس غير القطنية خاصة منطقة تحت الإبطين، ومحاولة فصل بين الذراع والإبط بارتداء ملابس ذات أكمام، حتى لا يزيد الاحتكاك.

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مصر 365