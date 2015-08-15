إعطاء اللقاح للفتيات

هناك لقاح يمنع 70 % من الإصابة ولذلك يجب تطعيم الفتيات والنساء لمنع الإصابة بفيروس الورم الحليمي، وهو متوافر ويحتاج إلى توعية لأهمية إعطائه للفتيات، وأظهرت التجارب السريرية الواسعة أن لقاح فيروس الورم الحليمي البشري آمن تماماً، وتنصح الفتيات في الفئة العمرية ما بين 11-14 عاماً بأخذه، ويمكن أخذه أيضاً حتى سن 26 سنة، وذلك قبل بضع سنوات من الزواج أي قبل البدء بالنشاط الجنسي، ويتم إعطاؤه عن طريق الحقن العضلي أو تحت الجلد، مرة واحدة في العمر.

فحص دوري للكشف المبكر

ضرورة إجراء الفحص الدوري بشكل سنوي في سن النشاط التناسلي ما بين 25 سنة إلى 55 سنة ليس فقط للكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم، وإنما أيضا لكشف أنواع أخرى من السرطانات مثل الثدي والمبيضين، وهو عبارة عن فحص مهبلي تناسلي دقيق للتعرف على شكل وحجم الرحم وملحقاته ووضعيته والوقوف على وجود أورام في جسم الرحم من عدمه، مع إجراء تنظير لعنق الرحم.

مراجعة الطبيب

يجب مراجعة الطبيب إذا ما ظهر أي عرض من أعراض المرض، مثل النزف أثناء العلاقة الزوجية، أو في فترة خلاف فترة الحيض أو لدى الفحص المهبلي، أو نزول إفرازات غامقة اللون، أو الشعور بألم في الحوض مجهول السبب، وينصح السيدات اللواتي تم استئصال الرحم والمبايض لهن بضرورة تناول هرمونات، من أجل تخفيف أعراض سن اليأس.