المشي يحارب السكري

ممارسة التمارين الرياضية بشكل دوري تعد أمراً بالغ الأهمية، وتقول الدكتورة فرحانة بن لوتاه إن ممارسة التمارين الرياضية تعد عاملاً مهماً يساهم في المحافظة على نمط حياة صحي، كما يسهم في السيطرة على خطر الإصابة بداء السكري.

«رغم بساطة الأمر، فإن المشي السريع لمدة 30 دقيقة يوميا خمس مرات في الأسبوع، يكون قادرا بشكل كبير على الحدّ من خطر الإصابة بداء السكري». ويكون التمرين فعالا بشكل خاص في تقليص الخطورة عندما يكون جزءا من ثلاثية ممارسة الرياضة المستمرة، واتباع النظام الغذائي المتوازن والمحافظة على الوزن الطبيعي للجسم. ولهذا من المنطقي تماما أن تتقيد بهذه العادات طيلة ايام السنة.

وفقا لأطلس داء السكري الصادر عن الاتحاد الدولي للسكري، حوالي نصف العدد المقدر بـ387 مليون شخص من المصابين بداء السكري حول العالم لا يعلمون إصابتهم بالمرض.

وفيما يلي بعض فوائد التمارين الرياضية التي تؤثر إيجاباً على الصحة العامة:

إدارة الوزن، تحسين بنية الجسم- دهن أقل، زيادة في الكتلة العضلية، سيطرة أفضل على الجلوكوز في الدم، زيادة الحساسية للأنسولين، تحسين مستوى الدهون في الدم – تقليل الكولسترول الضار، وزيادة الكولسترول الجيد، إضافة الى تخفيض ضغط الدم، والحدّ من خطورة الإصابة بأمراض القلب، وبناء عضلات وعظام أكثر قوة. والآن مع فصل الصيف يمكن ممارسة المشي داخل المجمعات التجارية او الصالات الرياضية او بعد غروب الشمس وقبل طلوع الفجر في الهواء الطلق.