ليبيا : نأمل بأن تحرك المذابح فى سرت ضمائر الدول لتسليح الجيش الليبى

أعرب إبراهيم الدباشى السفير الليبى الدائم بالأمم المتحدة عن امله فى أن تكون المذابح التى تحدث فى سرت محرك لضمائر الدول الكبرى وأعضاء مجلس الامن لكى يتخلوا عن مواقفهم السابقة والسماح بتسليح الجيش الليبى لمواجهة الارهاب.

وأوضح الدباشى فى تصريح خاص لقناة "العربية الحدث" مساء اليوم الجمعة قائلا "وجهنا رسالة إلى مجلس الامن اوضحنا فيها الظروف التى تمر بها مدينة سرت من مذابح بالاضافة إلى غضب الحكومة الليبية والسلطات بسبب عدم تسليح الجيش وعدم حماية المدينيين، بالإضافة إلى عدم الالتزام لقرارات مجلس الامن التى تشير بكل وضوح إلى محاربة الارهاب فى ليبيا ومساعدتنا فى الجوانب الامنية".

وبشأن محاولات الحكومة الليبية السعى فى مجلس الامن لمحاولة تسليح الجيش الليبى قال الدباشى أن هذا الامر لا يحتاج إلى جلسة لمجلس ولا يحتاج إلى الرفع الكامل لحظر السلاح ولكنه يحتاج إلى الموافقة السريعة كما تقول قرارات مجلس الامن على القرارات التى تقدمها الحكومة الليبية، لافتا إلى أن الدول تتذرع بتشكيل حكومة وفاق وطنى من اجل الموافقة على هذه الطلبات.

وأوضح الدبلوماسى الليبى أن الوضع على الارض يزداد سوءا بسبب ستمرار تنظيم داعش فى السيطرة على الكثير من الاراضى الليبية ويعمل على تدمير الارض وقتل المدنيين.

وأعرب عن شكره للدول العربية التى تساند ليبيا وخاصة مصر والامارات، لافتا إلى أن المجتمع الدولى يتحدث دائما عن الحوار الوطنى وليس عن التسليح.

>