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الولادة القيصرية تؤثر على دماغ الأجنة

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الولادة القيصرية تؤثر على دماغ الأجنة الولادة القيصرية تؤثر على دماغ الأجنة
نتائج جديدة وخطيرة كشفت عنها أحدث دراسة علمية، حيث أفادت أن الولادة القيصرية يمكن أن تؤثر على نمو المخ لدى الطفل.

ووجد العلماء خلال الدراسة المنشورة مؤخرًا عبر صحيفة الديلى ميل البريطانية أن الولادة القيصرية تؤثر على قدرة الطفل على التركيز.

وأشار الباحثون إلى أنه من المعروف أن عوامل مثل الوزن عند الولادة وعمر الأم لها تأثير قوى على سلامة وتطوير وظائف الطفل المعرفية.
>ووجد الباحثون خلال الدراسة التى أجراها باحثون فى جامعة يورك فى كندا، أن النتائج تشير إلى أن تجربة الولادة تؤثر على الحالة لوظائف دماغ الطفل الأولية.

ووجدت العديد من الأبحاث السابقة التى نشرت فى المجلة الطبية البريطانية، أن الولادة القيصرية ترفع من خطر الإصابة بالربو، والسكر من النوع 1 والسمنة مستقبلا.

وأضاف الباحثون أنه يجب اتخاذ قرار إجراء عملية ولادة قيصرية عند الضرورة من الناحية الطبية لأنها يمكن أن تؤدى إلى العديد من المشاكل التى تصل حد الوفاة.

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