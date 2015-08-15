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الداخلية : ضبط 54 إرهابيًا في تظاهرات ذكرى «رابعة» بالقاهرة والمحافظات

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الداخلية : ضبط 54 إرهابيًا في تظاهرات ذكرى «رابعة» بالقاهرة والمحافظات الداخلية : ضبط 54 إرهابيًا في تظاهرات ذكرى «رابعة» بالقاهرة والمحافظات

أرشيفية

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، 54 من عناصر تنظيم الإخوان الإرهابى في تظاهرات، الجمعة، بذكرى فض اعتصامى رابعة والنهضة في 2013، وبحوزتهم قنبلة مونة وكمية من الألعاب النارية.

وقال مصدر أمني إن عددًا من المناطق بالقاهرة من بينهم المطرية وعين شمس وحلوان شهدت تظاهرات محدودة، تم تفريقها باستخدام الغاز المسيل للدموع.

وأضاف المصدر أن منطقة الهرم والطالبية شهدت اشتباكات بين قوات الأمن وعناصر الإرهابية، حيث قامت الإرهابية بإطلاق الألعاب النارية اتجاه قوات الأمن، وتم ضبط عدد منهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المضبوطين.

وتابع المصدر أن الأقوال الأمنية بالمحافظات تمكنت من تفريق عدد من التظاهرات المحدودة، وضبط 8 في الغربية، 14 بالسويس، 7 المنيا، 4 الشرقية، 3 في الإسماعلية.

وفى سياق متصل قال اللواء أبوبكر عبدالكريم مساعد وزير الداخلية للإعلام والعلاقات، إن تنظيم الإرهابية، واصل فشله الذريع في الحشد لدعواته التخريبية.

وأشار مساعد وزير الداخلية، إلى أن رجال الشرطة على عهدهم الدائم مع شعب ، مؤكدا استعدادهم لبذل كل الجهد والتضحية بالغالى والنفيس؛ للتصدى لأى دعوات من شأنها ترويع المواطنين أو الإخلال بالأمن واﻻستقرار بالشارع.

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أونا

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