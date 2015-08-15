عيون الشرقية الآن: نقص مياه الرى يهدد 2000 فدان بالبوار فى منيا القمح

فى إطار مبادرة اليوم السابع لتبنى الصحف الإقليمية، ينشر"اليوم السابع" عدد جريدة عيون الشرقية التى تصدر بمدينة الشرقية، لشهر أغسطس، حيث نشرت أزمة نقص مياه الرى فى المحافظة وتحديدًا فى مركز ومدينة منيا القمح والتى تهدد قرابة 2000 فدان بالبوار.

وأبرزت الجريدة فى عددها الأخير، والتى يرأس مجلس إدارتها محمد فتحى ورئيس تحريرها ناجى عبد العزيز، إحالة المتعدين على الأراضى الزراعية للنيابة العامة وذلك في إطار خطة محافظة الشرقية لمواجهة ظاهرة التعدى على الأراضى الزراعية، كما تناولت تحذيرات الدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية موظفى الوحدات المحلية القروية من اصطحاب أطفالهم لأماكن العمل المخصصة لهم حرصًا على عدم تعطيل مصالح المواطنين.

>- منع التوك توك من السير فى الشوارع الرئيسية داخل محافظة الشرقية>- رجل أعمال شرقاوى يقيم مشروعات تنموية على نفقته الخاصة>- المحافظ يضبط برجا سكنيا مخالفا فى وسط مدينة أبو كبير>- نقص مياه الرى يهدد 2000 فدان بالبوار فى منيا القمح>- طريق صان الحجر – أولاد صقر مقبرة للسيارات والمواطنين>- طريق فاقوس الحسينية يحصد أرواح الأهالى ومطالبات بتوسعته وإنارته وإزالة المطبات العشوائية وتزويده بنقطة إسعاف>- الغضب يسود أهالى كفر صقر بسبب تكرار انقطاع التيار الكهربائى>- معاناة قرية أبو طاحون مركز الزقازيق من الأمية والتسرب من التعليم>- تلف 200 فدان بصان الحجر لعدم توافر مياه الرى ومزارعو بحر البقر يقطعون الطريق بسبب تهديد 33 ألف فدان بالبوار>- 50 ألف نسمة من أهالى من قرية منشأة رضوان بأبوكبير مهددة بالفشل الكلوى والبنية التحتية منهارة>- قرية بنى عباد بالزقازيق تعانى الأمرين.. وحدة صحية بلا أطباء ومركز شباب مغلق والغاز فى السوق السوداء>- 225 رأس ماشية هدية السيسى لأبناء مركز أولاد صقر>- دعاء عبد المنعم تحصل على درع التميز فى مجال العمل الخيرى والإنسانى بالمحافظة>- مقبرة بالزقازيق تتسبب فى وفاة شخص على يد أحد أفراد عائلته