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مبادرة "اليوم السابع" لرعاية الصحف الإقليمية تتصدر عناوين "ميدان الشرقية"

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مبادرة "اليوم السابع" لرعاية الصحف الإقليمية تتصدر عناوين "ميدان الشرقية" مبادرة "اليوم السابع" لرعاية الصحف الإقليمية تتصدر عناوين "ميدان الشرقية"
فى إطار مبادرة "اليوم السابع" لتبنى الصحف الإقليمية، ينشر"اليوم السابع" عدد جريدة ميدان الشرقية، لشهر أغسطس، حيث ركزت فى صفحتها الأولى عن مبادرة "اليوم السابع" ومشاركة نقيب الصحفيين لعودة الروح للصحف الإقليمية، مشيرة إلى أن هذه الصحف هى القلب النابض بالهوم والأحزان.

وعبر رئيس مجلس إدارة الجريدة فى مقاله "انتباه" بالصفحة الثالثة عن الحدث التاريخى لافتتاح قناة السويس، تحت عنوان "أشرقت شمس الإنجاز فى افتتاح قناة السويس الجديدة".


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