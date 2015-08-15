مبادرة "اليوم السابع" لرعاية الصحف الإقليمية تتصدر عناوين "ميدان الشرقية"

فى إطار مبادرة "اليوم السابع" لتبنى الصحف الإقليمية، ينشر"اليوم السابع" عدد جريدة ميدان الشرقية، لشهر أغسطس، حيث ركزت فى صفحتها الأولى عن مبادرة "اليوم السابع" ومشاركة نقيب الصحفيين لعودة الروح للصحف الإقليمية، مشيرة إلى أن هذه الصحف هى القلب النابض بالهوم والأحزان.

وعبر رئيس مجلس إدارة الجريدة فى مقاله "انتباه" بالصفحة الثالثة عن الحدث التاريخى لافتتاح قناة السويس، تحت عنوان "أشرقت شمس الإنجاز فى افتتاح قناة السويس الجديدة".

>- قرية واصف أبو حماد بالشرقية محرومة من الصرف الصحى>- قلاش وعلم الدين يستجيبان لمبادرة الصحفى خالد صلاح لدعم الصحف الإقليمية>- لافتات افتتاح قناة السويس الجديدة تزين شوارع الشرقية>- المشكلات تحاصر قرية كفر موسى عمران ببنى عامر بالشرقية>- "صحة الشرقية" تشن حملة على مدينة الإبراهيمية وضبط طن ونصف أغذية وأسماك فاسدة وتحرير محاضر للمخالفين>- محمود دسوقى رئيسا لنادى الإبراهيمية الرياضى بالتعيين>- الجماعة الإرهابية تخطط لتنفيذ إعدام مرسى