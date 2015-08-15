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الشوط الثاني السوبر الإسباني - بلباو 4-0 برشلونة.. أدوريز هاتريك

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الشوط الثاني السوبر الإسباني - بلباو 4-0 برشلونة.. أدوريز هاتريك الشوط الثاني السوبر الإسباني - بلباو 4-0 برشلونة.. أدوريز هاتريك

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة السوبر الإسباني بين برشلونة وبلباو.

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** الهدف الرابع عن طريق أدوريز .. هاتريك

** الهدف الثالث عن طريق أدوريز

** الهدف الثاني لبلباو عن طريق أدوريز

** الشوط الثاني

** بلباو 1-0 برشلونة

** نهاية الشوط الأول

** الهدف الأول لبلباو عن طريق خوسيه

** بلباو 0-0 برشلونة

** انطلاق المباراة

برشلونة بطل الدوري الإسباني يواجه بلباو بطل كأس إسبانيا.

ويدخل برشلونة المباراة بتشكيل مكون من تير تشيجن في حراسة المرمى ورباعي الدفاع أدريانو وتوماس فيرمالين وبارترا ودانيل ألفيش.

في الوسط يشارك ماسكيرانو ورافينيا وسيرجيو روبيرتو.

بينما يقود الثلاثي بيدرو رودريجيز ولويس سواريز وليونيل ميسي هجوم برسا.

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